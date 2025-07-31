Додаткові 15 днів відпустки для військових: коли запрацює рішення Зеленського

У серпні українські військові зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки. Відповідне рішення вже погоджене з військовим командуванням і набуде чинності найближчим часом.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

— Я також доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало, — зазначив глава держави.

Крім того, ухвалено закон, який надає більше можливостей ветеранським підприємствам. Це стратегічний крок для підтримки бізнесу, заснованого ветеранами, сприяючи їхній інтеграції у цивільне життя та економічному розвитку країни.

Президент підкреслив, що цей день дійсно став результативним, адже прийняті рішення матимуть відчутний позитивний вплив на життя конкретних людей.

Раніше ми писали, що мобілізацію в Україні подовжено до 5 листопада 2025 року. З 1 серпня вступають у дію оновлені правила: призов здійснюється серед придатних чоловіків 18–60 років, включно з тими, хто раніше не служив або повернувся на облік.

