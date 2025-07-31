Рада повернула незалежність НАБУ і САП — ухвалено новий закон №13533

Верховна Рада ухвалила президентський законопроект №13533, який повертає незалежність антикорупційним органам — НАБУ і САП. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, закон проголосували за основу і в цілому.

Рада ухвалила закон №13533 про незалежність НАБУ і САП

За ухвалення закону від Володимира Зеленського в цілому проголосували 331 народний депутат. Голоси віддали парламентарі від таких партій:

Слуга народу — 214;

Європейська солідарність — 27;

Батьківщина — 4;

Голос — 16;

Платформа за життя та мир — 17;

Відновлення України — 9;

Партія За майбутнє — 11;

Довіра — 17;

позафракційні – 16.

Тих, хто голосував проти чи утрималися не було. Не брали участь в голосуванні дев’ять депутатів.

Відтепер Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідування справ НАБУ. Норму про підпорядкування генеральному прокурору прибрали.

Водночас протягом шести місяців після набрання чинності закону СБУ має перевірити співробітників НАБУ, САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці, щодо співпраці з Росією.

Кожні два роки співробітники цих органів мають проходити внутрішню перевірку на поліграфі за методологією, погодженою з СБУ.

Закон про НАБУ і САП: що передувало

22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроект №12414 про позбавлення незалежності антикорупційних органів. Згідно з текстом документа, діяльність НАБУ і САП підпорядковувалась генеральному прокурору.

За кілька годин його підписав спікер Ради Руслан Стефанчук, а згодом свій підпис поставив Володимир Зеленський. Закон також опублікували в Урядовому кур’єрі, тож він вступив у дію менш ніж за добу після ухвалення.

На документ негативно відреагували як суспільство, так і експерти і європейські політики. Зокрема речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що Євросоюз занепокоєний діями України щодо НАБУ і САП.

Він нагадав, що ці органи мають вирішальне значення для проведення реформ в Україні, повинні боротися з корупцією та працювати незалежно. Крім того, Україна отримує кошти від ЄС за прогрес у боротьбі з корупцією. А вступ до ЄС залежатиме і від результатів антикорупційної діяльності.

Після хвилі мирних акцій протесту по всій Україні Зеленський пообіцяв розробити новий законопроект, який повертає норму щодо незалежності НАБУ і САП.

Втім, багато експертів занепокоєні нормами нового законопроекту №13533. Що саме не так з цим законом — читай відповідь юристів.

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