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Рада повернула незалежність НАБУ і САП — ухвалено новий закон №13533

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Липня 2025, 13:35
Рада повернула незалежність НАБУ і САП — ухвалено новий закон №13533

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