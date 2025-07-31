Що не так із новим законом про НАБУ? Юристи шокували відповіддю

Парламент готується розглянути законопроект президента Володимира Зеленського, що має відновити незалежність НАБУ та САП. Проте, попри благородну мету, юристи розповідають, що документ зберігає норму, що дозволяє силовикам проводити обшуки житла без судової санкції в умовах воєнного стану.

Про це в аналізі для LIGA.net повідомили правозахисники компанії Juscutum.

Загроза конституційним правам

Однією з найбільш обговорюваних норм у контексті попередніх законодавчих змін була поправка до статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, що надавала правоохоронцям можливість входити до житла без судової ухвали під час воєнного стану.

Юристи наголошують на тому, що законопроект №13533 не лише не скасовує цю норму, але й залишає її практично без обговорення у публічному просторі.

— Ця норма майже не обговорюється — ні Офісом президента, ні Генпрокуратурою, — заявили юристи, висловлюючи стурбованість з приводу відсутності прозорої дискусії.

Критики наголошують, що створення такого легального механізму для обшуків без судового контролю прямо суперечить статті 30 Конституції України, яка чітко гарантує недоторканність житла.

— Ніхто не має права проникати до житла інакше як за рішенням суду. Таке положення, на думку правників, перетворює виняток у норму, нівелюючи один з фундаментальних принципів правової держави — судовий контроль над втручанням у приватне життя — акцентують правозахисники.

Законопроект від нардепів

На противагу президентському законопроекту, низка народних депутатів подала альтернативний законопроєкт №13531. Цей документ, як стверджують юристи, пропонує чітке та конституційно обґрунтоване обмеження щодо обшуків без ухвали суду.

Згідно з ним, такі дії дозволяються лише у двох випадках: для порятунку життя людей або для переслідування підозрюваного. Важливо, що у цьому законопроєкті повністю відсутні будь-які посилання на воєнний стан як самостійну підставу для обшуку без судового дозволу.

— Це повернення до правової логіки, коли виняток перетворюється на норму, а судовий контроль над вторгненням у приватне життя залишається невіддільною частиною, — резюмували юристи.

Передісторія

Ще 23 липня Верховна Рада підтримала, а президент Зеленський одразу ж підписав резонансний закон №12414. Цей закон, який містив правки, що фактично скасовували незалежність НАБУ та САП, спричинив хвилю протестів у великих містах України. Суспільний тиск змусив президента відреагувати.

Вже 29 липня Володимир Зеленський заявив, що ми почули вулицю, і пообіцяв подати новий законопроект, який не лише поверне незалежність антикорупційним органам, але й забезпечить силу системі правопорядку.

Повну заяву генпрокурора Кравченка щодо функціонування НАБУ та САП можеш побачити в нашому іншому матеріалі.

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