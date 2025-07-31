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Що не так із новим законом про НАБУ? Юристи шокували відповіддю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Липня 2025, 13:30
Що не так із новим законом про НАБУ? Юристи шокували відповіддю
Фото Pexels

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