Ми — не статисти: як молодь стала рушійною силою проти узурпації

Українські міста знову відчули вібрацію протесту. Підписання закону №12414, який суспільство вважає загрозою для антикорупційних органів, стало каталізатором для молоді. Це не просто мітинги, а тест на міцність для демократії, що виявив розрив між владою та суспільством. Епіцентром цього громадського спротиву стала Українська Студентська Ліга — потужна мережа, що об’єднує понад 90 університетів. Саме вони взяли на себе координацію акцій, миттєво мобілізувавши тисячі небайдужих. Видання Рубрика поспілкувалася з Христиною Савейко, головою Виконавчої Колегії спілки, щоб зрозуміти, що рухає сучасним українським студентством.Історична пам’ять як рушій змін Для українців студентські протести — це не просто мітинг, а глибокий історичний символ. Цю паралель одразу проводить і Христина. — Студенти завжди були тими, хто починає революції: на Граніті, Помаранчева, Гідності. Наш головний рушій — це бажання жити в кращій країні. Хто, як не молодь, має формувати порядок денний? — емоційно коментує вона. Ці слова відображають настрої цілого покоління, яке виросло в незалежній Україні й бачить своє майбутнє невіддільною частиною європейської спільноти. Закон, що обмежує повноваження НАБУ та САП, сприймається ними не просто як технічна правка, а як замах на цей європейський вибір. Боротьба на двох фронтах: вулиці та інтернет Головна і безкомпромісна вимога протестувальників — повне скасування ганебних змін закону про НАБУ. Проте боротьба ведеться не лише на площах міст. У спілці чудово розуміють, що сучасний протест має й інший, не менш важливий вимір — інформаційний. — У фокусі — безпека та ретельне фільтрування всієї інформації. Ми вже почали помічати, як у наших чатах російські боти активно намагаються розігріти агресію і ненависть, — зазначають у студентській лізі. Читати на тему Гучні мітинги в Києві, Львові та інших містах — українці стали на захист НАБУ та САП Мітинги відбуватимуться й надалі в різних містах України. Як долучитися, що про закон говорить президент та яка реакція народу? Організатори закликають учасників бути пильними, не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним каналам координації. Кожна дія має значення: як долучитися до спротиву Хоча Українська Студентська Ліга стала ядром протестів, Христина Савейко підкреслює феномен самоорганізації громад на місцях. Акції спалахують навіть у невеликих містах, де люди координуються через локальні чати. — Будь-яка дія — це вже крок до змін, — переконана Христина. Для досягнення мети важлива участь кожного, незалежно від формату. Громадський спротив складається як із фізичної присутності людей на акціях, що створює видимий тиск, так і з інформаційної роботи. Поширення новин у соцмережах, обговорення проблеми у власному колі спілкування та роз’яснення її суті допомагають долати байдужість та протидіяти дезінформації, залучаючи до боротьби ширші верстви населення. Окрім цього, спілка пропонує конкретний інструмент громадського тиску. — Ми закликаємо вас знайти депутатів свого округу, які голосували за закон номер 12414, і запитати їх прямо: чи вони взагалі знали, за що віддають свій голос? — резюмує Христина Савейко. Головне фото: Рубрика. Повну заяву генпрокурора Кравченка щодо функціонування НАБУ та САП можеш побачити в нашому іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Законодавство України, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter