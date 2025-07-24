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Ми — не статисти: як молодь стала рушійною силою проти узурпації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2025, 17:00
Ми — не статисти: як молодь стала рушійною силою проти узурпації

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