Ми — не статисти: як молодь стала рушійною силою проти узурпації

Українські міста знову відчули вібрацію протесту. Підписання закону №12414, який суспільство вважає загрозою для антикорупційних органів, стало каталізатором для молоді. Це не просто мітинги, а тест на міцність для демократії, що виявив розрив між владою та суспільством.

Епіцентром цього громадського спротиву стала Українська Студентська Ліга — потужна мережа, що об’єднує понад 90 університетів. Саме вони взяли на себе координацію акцій, миттєво мобілізувавши тисячі небайдужих.

Видання Рубрика поспілкувалася з Христиною Савейко, головою Виконавчої Колегії спілки, щоб зрозуміти, що рухає сучасним українським студентством.

Історична пам’ять як рушій змін

Для українців студентські протести — це не просто мітинг, а глибокий історичний символ. Цю паралель одразу проводить і Христина.

— Студенти завжди були тими, хто починає революції: на Граніті, Помаранчева, Гідності. Наш головний рушій — це бажання жити в кращій країні. Хто, як не молодь, має формувати порядок денний? — емоційно коментує вона.

Ці слова відображають настрої цілого покоління, яке виросло в незалежній Україні й бачить своє майбутнє невіддільною частиною європейської спільноти.

Закон, що обмежує повноваження НАБУ та САП, сприймається ними не просто як технічна правка, а як замах на цей європейський вибір.

Боротьба на двох фронтах: вулиці та інтернет

Головна і безкомпромісна вимога протестувальників — повне скасування ганебних змін закону про НАБУ. Проте боротьба ведеться не лише на площах міст. У спілці чудово розуміють, що сучасний протест має й інший, не менш важливий вимір — інформаційний.

— У фокусі — безпека та ретельне фільтрування всієї інформації. Ми вже почали помічати, як у наших чатах російські боти активно намагаються розігріти агресію і ненависть, — зазначають у студентській лізі.

Організатори закликають учасників бути пильними, не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним каналам координації.

Кожна дія має значення: як долучитися до спротиву

Хоча Українська Студентська Ліга стала ядром протестів, Христина Савейко підкреслює феномен самоорганізації громад на місцях. Акції спалахують навіть у невеликих містах, де люди координуються через локальні чати.

— Будь-яка дія — це вже крок до змін, — переконана Христина.

Для досягнення мети важлива участь кожного, незалежно від формату. Громадський спротив складається як із фізичної присутності людей на акціях, що створює видимий тиск, так і з інформаційної роботи.

Поширення новин у соцмережах, обговорення проблеми у власному колі спілкування та роз’яснення її суті допомагають долати байдужість та протидіяти дезінформації, залучаючи до боротьби ширші верстви населення.

Окрім цього, спілка пропонує конкретний інструмент громадського тиску.

— Ми закликаємо вас знайти депутатів свого округу, які голосували за закон номер 12414, і запитати їх прямо: чи вони взагалі знали, за що віддають свій голос? — резюмує Христина Савейко.

Головне фото: Рубрика.

Повну заяву генпрокурора Кравченка щодо функціонування НАБУ та САП можеш побачити в нашому іншому матеріалі.

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