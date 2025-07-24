Мы — не статисты: как молодежь стала движущей силой против узурпации

Украинские города снова ощутили вибрацию протеста. Подписание закона №12414, который общество считает угрозой для антикоррупционных органов, стало катализатором для молодежи. Это не просто митинги, а тест на прочность для демократии, который выявил разрыв между властью и обществом.

Эпицентром этого общественного сопротивления стала Украинская Студенческая Лига — мощная сеть, объединяющая более 90 университетов. Именно они взяли на себя координацию акций, мгновенно мобилизовав тысячи неравнодушных.

Издание Рубрика пообщалось с Кристиной Савейко, главой Исполнительной Коллегии союза, чтобы понять, что движет современным украинским студенчеством.

Историческая память как двигатель перемен

Для украинцев студенческие протесты — это не просто митинг, а глубокий исторический символ. Эту параллель сразу проводит и Кристина.

— Студенты всегда были теми, кто начинает революции: на Граните, Оранжевая, Достоинства. Наш главный двигатель — это желание жить в лучшей стране. Кто, как не молодежь, должен формировать повестку дня? — эмоционально комментирует она.

Эти слова отражают настроения целого поколения, которое выросло в независимой Украине и видит свое будущее неотъемлемой частью европейского сообщества.

Закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, воспринимается ими не просто как техническая правка, а как посягательство на этот европейский выбор.

Борьба на двух фронтах: улицы и интернет

Главное и бескомпромиссное требование протестующих — полная отмена позорных изменений закона о НАБУ. Однако борьба ведется не только на площадях городов. В союзе прекрасно понимают, что современный протест имеет и другое, не менее важное измерение — информационное.

— В фокусе — безопасность и тщательная фильтрация всей информации. Мы уже начали замечать, как в наших чатах российские боты активно пытаются разогреть агрессию и ненависть, — отмечают в студенческой лиге.

Организаторы призывают участников быть бдительными, не поддаваться на провокации и доверять только официальным каналам координации.

Каждое действие имеет значение: как присоединиться к сопротивлению

Хотя Украинская Студенческая Лига стала ядром протестов, Кристина Савейко подчеркивает феномен самоорганизации громад на местах. Акции вспыхивают даже в небольших городах, где люди координируются через локальные чаты.

— Любое действие — это уже шаг к переменам, — убеждена Кристина.

Для достижения цели важно участие каждого, независимо от формата. Общественное сопротивление состоит как из физического присутствия людей на акциях, что создает видимое давление, так и из информационной работы.

Распространение новостей в соцсетях, обсуждение проблемы в собственном кругу общения и разъяснение ее сути помогают преодолевать равнодушие и противодействовать дезинформации, привлекая к борьбе более широкие слои населения.

Кроме этого, союз предлагает конкретный инструмент общественного давления.

— Мы призываем вас найти депутатов своего округа, которые голосовали за закон номер 12414, и спросить их прямо: они вообще знали, за что отдают свой голос? — резюмирует Кристина Савейко.

Главное фото: Рубрика.

Полное заявление генпрокурора Кравченко о функционировании НАБУ и САП можешь увидеть в нашем другом материале.

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