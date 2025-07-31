Что не так с новым законом о НАБУ? Юристы шокировали ответом

Парламент готовится рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского, который должен восстановить независимость НАБУ и САП. Однако, несмотря на благую цель, юристы рассказывают, что документ сохраняет норму, позволяющую силовикам проводить обыски жилья без судебной санкции в условиях военного положения.

Об этом в анализе для LIGA.net сообщили правозащитники компании Juscutum.

Угроза конституционным правам

Одной из наиболее обсуждаемых норм в контексте предыдущих законодательных изменений была поправка к статье 233 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предоставляла правоохранителям возможность входить в жилище без судебного определения во время военного положения.

Юристы акцентируют внимание на том, что законопроект №13533 не только не отменяет эту норму, но и оставляет её практически без обсуждения в публичном пространстве.

— Эта норма почти не обсуждается — ни Офисом президента, ни Генпрокуратурой, — заявили юристы, выражая обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачной дискуссии.

Критики подчеркивают, что создание такого легального механизма для обысков без судебного контроля прямо противоречит статье 30 Конституции Украины, которая чётко гарантирует неприкосновенность жилища.

— Никто не имеет права проникать в жилище иначе как по решению суда. Такое положение, по мнению юристов, превращает исключение в норму, нивелируя один из фундаментальных принципов правового государства — судебный контроль над вторжением в частную жизнь, — акцентируют правозащитники.

Законопроект от нардепов

В противовес президентскому законопроекту, ряд народных депутатов подал альтернативный законопроект №13531. Этот документ, как утверждают юристы, предлагает более четкое и конституционно обоснованное ограничение относительно обысков без определения суда.

Согласно ему, такие действия разрешаются лишь в двух случаях: для спасения жизни людей или для преследования подозреваемого. Важно, что в этом законопроекте полностью отсутствуют какие-либо ссылки на военное положение как самостоятельное основание для обыска без судебного разрешения.

— Это возвращение к правовой логике, когда исключение превращается в норму, а судебный контроль над вторжением в частную жизнь остаётся неотъемлемым, — резюмировали юристы.

Предыстория

Еще 23 июля Верховная Рада поддержала законопроект о НАБУ и САП, а президент Зеленский сразу же подписал резонансный закон №12414. Этот закон, который содержал поправки, фактически отменявшие независимость НАБУ и САП, вызвал волну протестов в крупных городах Украины. Общественное давление вынудило президента отреагировать.

Уже 29 июля Владимир Зеленский заявил, что мы услышали улицу, и пообещал подать новый законопроект, который не только вернет независимость антикоррупционным органам, но и обеспечит силу системе правопорядка.

Полное заявление генпрокурора Кравченко о функционировании НАБУ и САП можешь увидеть в нашем другом материале.

