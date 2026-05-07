Кабмін скасував обмеження на виїзд для рядових жінок-держслужбовців

Кабінет Міністрів України вніс суттєві корективи до правил перетину державного кордону для жінок, які перебувають на державній службі або працюють у органах місцевого самоврядування. Відтепер значна частина працівниць державного сектору зможе виїжджати за межі країни без додаткових дозволів чи спеціальних умов, що діяли раніше в межах воєнного стану.

Чи можуть жінки-посадовиці виїжджати за кордон під час воєнного стану

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила, що це рішення є кроком до збалансування адміністративних вимог та прав громадян, які не обіймають керівних посад, що впливають на стратегічну безпеку країни.

— Ми прагнемо забезпечити максимальну ефективність державного апарату, але водночас розуміємо необхідність гуманітарного підходу. Зняття обмежень для жінок, які працюють на рядових посадах в органах влади чи на державних підприємствах, дозволить їм розв’язувати сімейні та особисті питання без зайвих бюрократичних перепон. Це справедливий крок щодо тих, хто щодня забезпечує роботу тилу, — наголосила Юлія Свириденко.

Нововведення поширюються на жінок-співробітниць:

органів державної влади та місцевого самоврядування;

державних підприємств та установ;

інших структур, визначених законодавством як такі, що підпадали під загальні обмеження.

Тепер ці категорії працівниць мають право перетинати кордон на загальних підставах, передбачених для жінок — громадянок України.

Для кого обмеження залишаються чинними

Попри загальне послаблення, уряд залишив чинними суворі правила для топменеджменту держави та осіб, відповідальних за стратегічне управління. Як зазначила Юлія Свириденко, це необхідно для підтримання керованості державою в умовах війни.

Держава має функціонувати безперебійно 24/7. Тому для осіб, які ухвалюють ключові рішення, правила залишаються незмінними. Виїзд за кордон для керівної ланки можливий лише у чітко визначених випадках, як-от службове відрядження, лікування або догляд за дітьми, — додала прем’єр-міністерка.

До переліку осіб, для яких обмеження зберігаються, входять:

члени Кабінету Міністрів та їхні заступники;

керівництво Офісу Президента та Апарату Верховної Ради;

народні депутати України;

судді Верховного Суду та Конституційного Суду;

прокурори Офісу Генерального прокурора;

керівництво СБУ, НБУ та РНБО;

очільники державних органів та підприємств, юрисдикція яких поширюється на всю Україну.

Ухвалені зміни вже набули чинності та спрямовані на те, щоб зняти навантаження з прикордонної служби та полегшити логістику для тисяч українських жінок, які продовжують працювати на державу.

Головне фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

