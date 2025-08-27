Для тебе Новини

Більше не потрібно складати мандат: депутатки-волонтерки зможуть виїжджати з України

Марія Дзюба, редакторка сайту 27 Серпня 2025, 19:00
Більше не потрібно складати мандат: депутатки-волонтерки зможуть виїжджати з України
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь