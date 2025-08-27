Більше не потрібно складати мандат: депутатки-волонтерки зможуть виїжджати з України

Уряд України ухвалив рішення, що дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Деталі нововведення

Раніше ця категорія жінок не могла виїхати за кордон, що, за словами Свириденко, обмежувало їхню волонтерську діяльність та змушувало деяких складати мандат.

Тепер же вони зможуть безперешкодно перетинати кордон, наприклад, щоб відвідати рідних або привезти допомогу для військових.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що дозвіл стосується лише тих депутаток, чия діяльність у місцевих радах є неоплачуваною.

Якщо жінка-депутатка працює на іншій посаді, наприклад, лікаркою чи вчителькою, вона може перетинати кордон.

Однак, якщо депутатка є посадовою особою місцевого самоврядування та отримує зарплату з місцевого бюджету, виїзд за кордон, як і раніше, можливий лише в межах службового відрядження.

Це рішення є частиною оновлення порядку перетину державного кордону. Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів також дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!