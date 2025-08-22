Чоловіки до 22 років можуть отримати дозвіл на виїзд: перші деталі від ВР

В Україні активно обговорювалося питання щодо можливого скасування заборони на виїзд за кордон для чоловіків віком до 22 років.

Ця ініціатива, анонсована Кабінетом міністрів, має на меті спростити перетин кордону для молодих українців.

Про це в коментарі Суспільному сказала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Головні аспекти ініціативи

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд готує постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років.

Вона зазначила, що це рішення не потребує внесення змін до чинного законодавства, оскільки буде ухвалено на рівні Кабінету міністрів.

До кінця тижня Кабмін планував фіналізувати документ.

Передумови та контекст

Ця ініціатива з’явилася після того, як 12 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд спільно з військовим командуванням працюватиме над спрощенням процедури перетину кордону для чоловіків цієї вікової групи.

Паралельно, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 19 липня повідомив про обговорення в парламенті можливості дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років.

Це питання розглядалося як окремими депутатами, так і в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Заборона на виїзд

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні діє заборона на виїзд для чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років).

Винятки поширюються на певні категорії громадян, зокрема на студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.

