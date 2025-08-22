Для тебе Новини

Чоловіки до 22 років можуть отримати дозвіл на виїзд: перші деталі від ВР

Марія Дзюба, редакторка сайту 22 Серпня 2025, 21:15
Чоловіки до 22 років можуть отримати дозвіл на виїзд: перші деталі від ВР
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь