Больше не нужно сдавать мандат: депутатки-волонтерки смогут уезжать из Украины

Правительство Украины приняло решение, позволяющее женщинам-депутаткам местных советов, работающим на общественных началах, пересекать государственную границу во время военного положения.

Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Детали нововведения

Ранее эта категория женщин не могла выехать за границу, что, по словам Свириденко, ограничивало их волонтерскую деятельность и заставляло некоторых составлять мандат.

Теперь они смогут беспрепятственно пересекать границу, например, чтобы посетить родных или привезти помощь для военных.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что разрешение касается только тех депутаток, чья деятельность в местных советах не оплачивается.

Если женщина-депутат работает на другой должности, например врачом или учительницей, она может пересекать границу.

Однако, если депутат является должностным лицом местного самоуправления и получает зарплату из местного бюджета, выезд за границу по-прежнему возможен только в пределах служебной командировки.

Это решение является частью обновления порядка пересечения государственной границы. Напомним, что недавно Кабинет министров также разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

