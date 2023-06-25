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Антарктида тане непрогнозовано швидко: чому це відбувається та що пропонують вчені

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Червня 2023, 13:00
Льодовики в Антарктиді швидко тануть: чому це відбувається
Фото: Pexels

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