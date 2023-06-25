Антарктида тане непрогнозовано швидко: чому це відбувається та що пропонують вчені

Усі говорять про зміни у кліматі, некеровані природні явища та глобальне потепління. Останнє здається чимось далеким та нереальним, ніби льодовики не зможуть ніколи розтанути. Утім вже зараз спостерігається зовсім інакше. Антарктичний лід почав танути швидкими темпами.

Саме тому понад 60 вчених із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду. Про стан льодовиків, як їх танення вплине на тварин і що відбувається на станції Академіка Вернадського розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

На що впливає зменшення антарктичного льоду

Площа морського льоду в Антарктиді скорочується безпрецедентно швидко, через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату. Такі явища навіть загрожують зникненню певних видів тварин: імператорських пінгвінів, деяких видів тюленів та морських птахів.

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Нарада Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR) збіглася з Консультативною нарадою з Договору про Антарктику, тому вчені-полярники презентували аналіз даних, зібраних із супутникового моніторингу льодових шапок Землі.

Цей моніторинг проводять вже 44 роки. Впродовж 2007-2022 років супутникові дослідження показують постійне зниження кількості приполярного льоду.

А з 2016 року це збільшує настільки, що тяжко навіть щось прогнозувати.

Зараз триває середина полярної зими, крига має бути найпотужнішою, але полярники спостерігають безпрецедентний мінімум льодового покриву. На деяких ділянках Антарктиди його взагалі немає. Однією з найбільш аномальних акваторій зі зменшення криги є море Беллінсгаузена.

Такі зменшення льоду можна й спостерігати й біля острова Галіндез, де розташована наша українська станція Академіка Вернадського.

Днями біля неї зафіксували температуру +3°C. Але ж у цей період океан навколо острова має замерзнути, б має бути справжня антарктична зима.

Як хочуть вплинути на ситуацію

Вчені хочуть стандартизувати методи моніторингу льодового покриву, щоб зменшити темпи танення антарктичного льоду і, відповідно, сповільнити негативний вплив цього явища на людство.

Пропонують ввести стандартизоване поняття “суттєва кліматична зміна” (Essential Climate Variables) для моніторингу морського льоду, океану та атмосфери. Це дозволить чітко виділяти найбільш загрозливі для світової екосистеми явища.

Якщо проводити збір інформації за однаковими підходами і методами, а також ретельніше системне вимірювання різних процесів земної екосистеми, то це дозволить урядам швидше діяти та ухвалювати рішення.

Деякі українські військові повернулися навіть з далеких льодовиків, щоб захищати Україну. Раніше ми розповідали історію Артема Ігнатенка, який розповів про початок повномасштабної війни та рішення повернутися з Антарктиди.

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