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Зелень в Антарктиді? Не може бути! Дослідники показали, який вигляд має крижаний континент влітку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Липня 2022, 18:30
Зелень в Антарктиді? Не може бути! Дослідники показали, який вигляд має крижаний континент влітку

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