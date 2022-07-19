Зелень в Антарктиді? Не може бути! Дослідники показали, який вигляд має крижаний континент влітку

Антарктида цілком у снігу — зізнайся, хіба не так ти завжди уявляєш цей крижаний континент? А от у Національному антарктичному науковому центрі України показали іншу сторону далекої землі — зелену. Хоча колись вся Антарктида була частиною південного суперконтиненту Гондвана. Його клімат був тоді рівномірно теплий і вологий.

Нині зелений колір в Антарктиді присутній протягом літа. В Антарктиді ростуть щучник антарктичний та перлинниця, а також близько 100 видів мохів. Саме вони надають зеленого забарвлення, яке так контрастує зі сніжними пагорбами.

Антарктичні мохи зберігають свій зелений колір протягом всього року, але через сніжні пагорби їх неможливо побачити. Серед таких мохів існують порівняно великі види: зозулин льон чи енкаліпта, а також надзвичайно дрібні печіночники.

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Влітку в найбільш захищених гротах та щілинах можна також побачити зеленіючі мохи, які, ймовірно, пам’ятають колишню зелену Антарктиду.









Про континент Гондвана

Гондвана, частиною якої була Антарктида, була вкрита лісами з деревоподібної насіннєвої папороті глосоптеріса. Ці ліси населяли переважно коловодні рептилії — листрозаври, знайдені в кількох точках Антарктики. Вони були розміром з собаку і вели життя, подібне до сучасних гіпопотамів, але належали до звіроподібних ящерів.

— Наші вчені вивчають динаміку стану мохових банків, збільшення популяцій щучника та перлинниці, а також реакцію наземних екосистем на зміну клімату в Антарктиді, — зазначають у дослідницькому центрі.

Інколи дослідники проводять спеціальну аеророзвідку за допомогою дрону. А отримані фото дозволяють виявляти й картувати рослинність. За динамікою її розростання можна відстежувати зміну клімату.

Навіть в Антарктиді, так далеко від рідного дому, українцям болить за Батьківщину, і вони готові її захищати. Андрій був у складі наукової експедиції на антарктичній станції Академіка Вернадського, а тепер боронить Україну. Раніше ми розповідали історію морського біолога Андрія Зотова, який перетнув земну кулю, щоб захистити свою Батьківщину.

Фото: Іван Парнікоза та Ян Бахмат.

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