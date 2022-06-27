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Перламутрові хмари: українські вчені показали рідкісне явище в Антарктиді — фото

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 27 Червня 2022, 20:30
Перламутрові хмари
Фото: Facebook

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