Перламутрові хмари: українські вчені показали рідкісне явище в Антарктиді — фото

Природа вміє надихати та дивувати. Часом можна спостерігати те, що заворожує і надихає, водночас викликаючи подив: як?

Кохання, мрії, наука, краса, гармонія — це ті речі, заради яких борються наші військові. Вони борються за небо, за яким спостерігають вчені на іншому кінці світу.

Нещодавно українські метеорологи кілька разів спостерігали унікальне явище над станцією Академік Вернадський — перламутрові хмари.

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Вчені жартують, що побачити такий витвір природи — це мрія кожного метеоролога. Адже схоже явище дуже рідкісне й неможливо спрогнозувати, коли воно трапиться ще раз.

Річ у тому, що ефект перламутру на хмарах формується на дуже великій як для них висоті — 15-30 км. Про нього розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Хоча, як каже жінка, на такій висоті має бути дуже сухо й хмарам нібито нема з чого формуватися, однак у природи в запасі багато трюків.

Такі хмари утворюються завдяки горам. Повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, як наслідок утворюється хвиля, що сприяє підйому вологи від землі на більші висоти.

Саме так волога досягає стратосфери, де утворюється хмара. На такій висоті дуже низька температура та висока швидкість вітру, тому волога може існувати лише у вигляді крапельок переохолодженої води та кристаликів льоду.













Під час заходу сонця світло забарвлює хмари в різні кольори: воно відбивається від кристаликів на хмарах, викликаючи оптичний ефект перламутру, що з землі виглядає магічно й надзвичайно гарно.

А доки в Антарктиді спостерігають за незвичними явищами, українці мусять виборювати свободу. Ми розповімо, що робити, якщо ти втомився чекати перемоги.