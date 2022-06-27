Психологія

Втомилися чекати перемоги? Розповімо, як повернути стабільність під час кризи

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 27 Червня 2022, 08:00
емоційна втома
Фото: Unsplash

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