Устал(-а) ждать победы? Расскажем, как вернуть стабильность во время кризиса

Война отнимает очень много эмоционального ресурса. Это происходит не только из-за постоянных новостей и переживаний. Как часто ты ловил(-а) себя на мысли, что живешь в режиме ожидания и обещаешь себе, что война вот-вот закончится?

Когда мы чего-то долго ждем, а этого не происходит, то накапливается чувство эмоциональной усталости, появляется раздражение, злоба и обида.

К сожалению, теперь мы вынуждены принимать новую реальность и учиться отдыхать, давать эмоционально перезагрузиться в условиях неуверенности.

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В моменты кризиса нам нужна опора, на которую мы могли бы опереться и в которой найти в поддержку. Искать эту опору нужно всегда в себе, потому что ничто другое не может оставаться стабильным.

Как найти опору в кризис

Справиться с кризисом и быстрыми изменениями в твоей жизни поможет явление нашей психики – резильентность, которая означает ответ психики на разного рода трудности.

Именно это может помочь нам предотвратить эмоциональное выгорание и вовремя выйти из преддепрессивного состояния.

Что нужно сделать, чтобы активизировать опору?

Развить резильетность не то, что по силам каждому, это необходимость в кризисный период.

Формула, которая поможет тебе все выдержать — это питание, физическая активность и качественный сон.

Это база, от которой нужно отталкиваться, и если в жизни творится вихрь непонятных событий, которые ты не можешь контролировать, начни с этого.

Наше эмоциональное состояние очень зависит от физических показателей, все тесно взаимосвязано между собой.

Если мы хорошо питаемся, спим и придерживаемся минимальной физической активности, разгоняющей лимфу, то через тело в наш мозг пойдут сигналы о том, что наши базовые потребности закрываются и будет выделяться серотонин.

Начни планировать

Конечно, в условиях войны трудно предугадать, что будет через пять лет, но такие долгосрочные планы и не актуальны для твоей психики, ведь они только повысят тревогу из-за того, что в жизни царит неуверенность.

Поэтому планируй на короткий период. Например, на завтра или на следующую неделю. Не ставь задач, которые ты объективно не сможешь выполнить, начинай с маленького и простого.

Ежедневные маленькие победы будут придавать тебе сил и возвращать контроль над жизнью. Не забудь фиксировать, что чувствует твое тело, когда ты выполняешь что-нибудь.

Социализируйся

Люди очень социальные существа, во время общения передается чужой опыт проживания трудностей и укрепляется резильентность.

Поэтому важно сейчас физически встречаться с людьми и говорить, ведь виртуальный мир в этом аспекте не так эффективен.

Позволь себе пережить свой опыт

Абсолютно для каждого война – это травматический опыт, даже если персонально у тебя не произошло непоправимой трагедии, это не значит, что тебе не больно.

Помни, что ты имеешь право на такие же чувства и приуменьшать их, потому что кому-то хуже, нельзя.

Фиксируй свой пережитый опыт в дневнике; делись тем, что ты почувствовал, увидел, услышал и как это повлияло на тебя. Это поможет тебе экологически справиться с травмой, взять себя в руки.

Упражнение с кумиром

У каждого есть человек, на которого он или она равняется, будь то реальный знакомый, звезда или вымышленный персонаж. Однако нам просто необходим пример, на который мы будем равняться.

Поэтому иногда бывает полезно спросить совета у своего кумира при помощи такой техники:

Закрой глаза, представь, что кумир оказался в такой же ситуации, что и ты, какой бы, по твоему мнению, он дал тебе совет? Запиши его.

А теперь представь, что ты даешь совет кумиру в такой же непростой жизненной ситуации, запиши его. А потом проанализируй эти два совета, выбери, что тебе поближе и пропиши план действий.

Помни, что каждый кризис – это возможность открыть себя по-новому, активизировать свой скрытый потенциал.

Однако состояние апатии и хронической усталости – это тоже нормальная реакция психики. Ранее мы рассказывали, как бороться с апатией и усталостью.