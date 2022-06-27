Перламутровые облака: украинские ученые показали редкое явление в Антарктиде — фото

Природа умеет вдохновлять и удивлять, иногда можно наблюдать то, что завораживает и вдохновляет, одновременно вызывая удивление: как?

Любовь, мечта, наука, красота, гармония — это те ценности, ради которых борются наши военные. Они борются за небо, за которым ведут наблюдения ученые на другом конце мира.

Недавно украинские метеорологи несколько раз наблюдали уникальное явление над станцией Академик Вернадский — перламутровые тучи.

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Ученые шутят, что увидеть такое произведение природы — это мечта каждого метеоролога. Ведь похожее явление происходит очень редко и невозможно спрогнозировать, когда оно случится снова.

Дело в том, что эффект перламутра на облаках формируется на очень большой для облаков высоте — 15-30 км. О нем рассказала метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.

Несмотря на то, что, по словам женщины, на такой высоте должно быть очень сухо и облакам вроде бы нет из чего формироваться, у природы в запасе много трюков.

Такие облака образуются благодаря горам. Воздушный поток встречает препятствие в виде гор, в результате образуется волна, которая способствует подъему влаги от земли на большие высоты.

Именно так влага достигает стратосферы, где образуется облако. На такой высоте очень низкая температура и высокая скорость ветра, поэтому влага может существовать только в виде капелек переохлажденной воды и кристаллов льда.













Во время заката свет окрашивает облака в разные цвета из-за того, что отражается от кристалликов на облаках, вызывая оптический эффект перламутра, который с земли выглядит магически и очень красиво.

А пока в Антарктиде наблюдают за необычными явлениями, украинцы должны бороться за свободу. Мы расскажем, что делать, если ты устал ждать победы.