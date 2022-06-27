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Перламутровые облака: украинские ученые показали редкое явление в Антарктиде — фото

Вероника Кононенко, практикантка сайта 27 июня 2022, 20:30
Перламутрові хмари
Фото: Facebook

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