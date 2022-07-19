Зелень в Антарктиде? Не может быть! Исследователи показали, как выглядит ледяной континент летом

Антарктида полностью в снегу. Признайся, разве не так ты всегда представляешь этот ледяной континент? А вот в Национальном антарктическом научном центре Украины показали другую сторону далекой земли — зеленую. Хотя когда-то вся Антарктида была частью южного суперконтинента Гондвана. Его климат был тогда равномерно тёплый и влажный.
Сейчас зеленый цвет в Антарктиде можно увидеть летом. В Антарктиде растут антарктический щучник и жемчужиница, а также около 100 видов мхов. Именно они придают зеленую окраску, которая так контрастирует со снежными холмами.
Антарктические мхи сохраняют свой зеленый цвет в течение всего года, но из-за снежных холмов их невозможно увидеть. Среди таких мхов существуют сравнительно крупные виды: кукушкин лен или энкалипта, а также чрезвычайно мелкие — печеночники.
Летом в наиболее защищенных гротах можно увидеть зеленеющие мхи, которые, вероятно, еще помнят зеленую Антарктиду.
Гондвана, частью которой была Антарктида, была покрыта лесами из древовидного семенного папоротника глосоптериса. Эти леса населяли преимущественно околоводные рептилии — листрозавры, найденные в нескольких точках Антарктики. Они были размером с собаку и вели жизнь, подобную современным гиппопотамам, но принадлежали к звероподобным ящерам.
— Наши ученые изучают динамику состояния моховых банков, увеличение популяций щучника и жемчужницы, а также реакцию наземных экосистем на изменение климата в Антарктиде, — отмечают в исследовательском центре.
Иногда исследователи проводят специальную аэроразведку с помощью дрона. А полученные фото позволяют обнаруживать и картировать растительность. По динамике ее разрастания можно отслеживать изменение климата.
Даже в Антарктиде, так далеко от родного дома, украинцам болит за Родину, и они готовы ее защищать. Андрей был в составе научной экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского, а теперь защищает Украину. Ранее мы рассказывали историю морского биолога Андрея Зотова, который пересек земной шар, чтобы защитить свою Родину.
Фото: Иван Парникоза и Ян Бахмат.
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