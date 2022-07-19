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Зелень в Антарктиде? Не может быть! Исследователи показали, как выглядит ледяной континент летом

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июля 2022, 18:30
Зелень в Антарктиде? Не может быть! Исследователи показали, как выглядит ледяной континент летом

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