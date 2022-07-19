Зелень в Антарктиде? Не может быть! Исследователи показали, как выглядит ледяной континент летом

Антарктида полностью в снегу. Признайся, разве не так ​​ты всегда представляешь этот ледяной континент? А вот в Национальном антарктическом научном центре Украины показали другую сторону далекой земли — зеленую. Хотя когда-то вся Антарктида была частью южного суперконтинента Гондвана. Его климат был тогда равномерно тёплый и влажный.

Сейчас зеленый цвет в Антарктиде можно увидеть летом. В Антарктиде растут антарктический щучник и жемчужиница, а также около 100 видов мхов. Именно они придают зеленую окраску, которая так контрастирует со снежными холмами.

Антарктические мхи сохраняют свой зеленый цвет в течение всего года, но из-за снежных холмов их невозможно увидеть. Среди таких мхов существуют сравнительно крупные виды: кукушкин лен или энкалипта, а также чрезвычайно мелкие — печеночники.

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Летом в наиболее защищенных гротах можно увидеть зеленеющие мхи, которые, вероятно, еще помнят зеленую Антарктиду.









О континенте Гондвана

Гондвана, частью которой была Антарктида, была покрыта лесами из древовидного семенного папоротника глосоптериса. Эти леса населяли преимущественно околоводные рептилии — листрозавры, найденные в нескольких точках Антарктики. Они были размером с собаку и вели жизнь, подобную современным гиппопотамам, но принадлежали к звероподобным ящерам.

— Наши ученые изучают динамику состояния моховых банков, увеличение популяций щучника и жемчужницы, а также реакцию наземных экосистем на изменение климата в Антарктиде, — отмечают в исследовательском центре.

Иногда исследователи проводят специальную аэроразведку с помощью дрона. А полученные фото позволяют обнаруживать и картировать растительность. По динамике ее разрастания можно отслеживать изменение климата.

Даже в Антарктиде, так далеко от родного дома, украинцам болит за Родину, и они готовы ее защищать. Андрей был в составе научной экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского, а теперь защищает Украину. Ранее мы рассказывали историю морского биолога Андрея Зотова, который пересек земной шар, чтобы защитить свою Родину.

Фото: Иван Парникоза и Ян Бахмат.

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