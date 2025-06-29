Такая красавица! Почему женщины выше оценивают привлекательность друг друга, чем мужчины

“Ого, а у нее такие красивые ноги! А еще фигура, волосы, очень привлекательная девушка!” Такие мысли стали чаще возникать у женщин, чем у мужчин. Исследователи обнаружили, что женщины выше оценивают привлекательность друг друга, чем мужчины. Как так произошло и почему у женщин больше симпатии и уважения друг к другу — делимся в материале.

Женщины выше оценивают красоту других женщин, чем мужчины

Журнал NewScientist поделился исследованием, которое недавно провели в Институте эмпирической эстетики имени Макса Планка в Германии. Ученый Юджин Василивицки пришел к выводу, что женщины чаще считают друг друга привлекательными на лицо.

Исследование, охватившее 12 тысяч человек по всему миру, показало, что женские лица более привлекательны, чем мужские. К тому же женщины чаще считают друг друга красивыми, чем мужчины, которые тоже их оценивали.

Василивицки провел аналогии с природой. По его словам, самки считаются обычно более требовательным полом, чем самцы. Именно поэтому эволюционное развитие окрасов самцов зашло настолько далеко. Но люди являются исключением из правил: здесь именно женский пол считается “прекрасным”.

Дискуссии о том, почему эти гендерные роли у людей будто бы перевернуты, продолжаются еще с 19 века. Но удивительно, что это предположение никогда не подвергалось эмпирическому тестированию, — сказал исследователь.

Чтобы проверить идею, ученый проанализировал 12 тысяч анкет со всего мира. Также эксперимент продолжался на основе сырых данных предварительных работ его коллег о восприятии привлекательности и влиянии эмоций на оценку лиц людей.

Основной частью выборки были гетеросексуальные люди. Однако участие в исследовании приняли и представители ЛГБТК+. Исследование охватило и разные этнические группы.

Кроме субсахарской Африки, женщины выше оценивали друг друга в понятии обаяния, чем мужчины их. Отчасти такой результат можно объяснить физиологическими отличиями полов. Но ключевое в другом — люди четко знали, кого оценивают: мужчину или женщину.

Проверив результаты, ученые пришли к выводу, что две трети преимущества женских лиц объясняются физическими характеристиками, а треть — знанием пола.

Ученый Василивицки предположил, что высокая оценка женщинами других женщин может быть проявлением солидарности или того, что женщины больше ценят красоту друг друга. Также, по мнению исследователя, женщины ниже оценивают мужчин, чем они сами себя, потому что боятся открыто выражать заинтересованность.

Раньше мы рассказывали, кого выбирают мужчины и женщины, и как меняются предпочтения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.