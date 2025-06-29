Для тебе Психологія

Така красуня! Чому жінки вище оцінюють привабливість одна одної, ніж чоловіки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Червня 2025, 12:00
Жінки вище цінують красу
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь