Така красуня! Чому жінки вище оцінюють привабливість одна одної, ніж чоловіки

“Ого, а в неї такі гарні ноги! А ще фігура, волосся, дуже приваблива дівчина!” Такі думки стали частіше виникати у жінок, ніж у чоловіків. Дослідники виявили, що жінки вище оцінюють привабливість одна одної, ніж чоловіки. Як так сталося і чому жінки мають більше симпатії і поваги одна до одної — ділимося в матеріалі.

Жінки вище оцінюють красу інших жінок, ніж чоловіки

Журнал NewScientist поділився дослідженням, яке нещодавно провели в Інституті емпіричної естетики імені Макса Планка в Німеччині. Науковець Юджин Васілівіцкі дійшов висновку, що жінки частіше вважають одна одну привабливими на обличчя.

Дослідження, що охопило 12 тисяч людей по всьому світу, показало, що жіночі обличчя більш привабливі, ніж чоловічі. До того ж жінки частіше вважають одна одну гарними, ніж чоловіки, що їх оцінюють.

Васілівіцкі провів аналогії з природою. За його словами, самки вважаються зазвичай вибагливішою статтю, ніж самці. Саме тому еволюційний розвиток забарвлень самців зайшов настільки далеко. Однак люди є винятком з правил: тут саме жіноча стать вважається “прекрасною”.

Дискусії про те, чому ці гендерні ролі в людей начебто перевернуті, тривають ще з 19 століття. Але дивно, що це припущення ніколи не піддавалося емпіричному тестуванню, — сказав дослідник.

Аби перевірити ідею, науковець проаналізував 12 тисяч анкет з усього світу. Також експеримент тривав на основі сирих даних попередніх робіт його колег про сприйняття привабливості і вплив емоцій на оцінювання облич людей.

Основною частиною вибірки були гетеросексуальні люди. Однак участь у дослідженні взяли і представники ЛГБТК+. Дослідження охопило й різні етнічні групи.

Крім субсахарської Африки, жінки вище оцінювали одна одну у понятті привабливості, ніж чоловіки їх. Частково такий результат можна пояснити фізіологічними відмінностями статей. Та ключове інше — люди чітко знали, кого оцінюють: чоловіка чи жінку.

Перевіривши результати, науковці дійшли висновку, що дві третини переваги жіночих облич пояснюється фізичними характеристиками, а одна третина — знанням про стать.

Науковець Васілівіцкі припустив, що високе оцінювання жінками інших жінок може бути проявом солідарності або того, що жінки більше цінують красу одна одної. Також, на думку дослідника, жінки нижче оцінюють чоловіків, ніж вони самі себе, тому, що бояться відкрито висловлювати зацікавленість.

Раніше ми розповідали, кого вибирають чоловіки та жінки, і як змінюються вподобання.

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