Сімейні стосунки

Одна фраза — два різні сприйняття: як чоловіки та жінки розуміють однакові слова

Богдана Макалюк, журналістка сайту 28 Жовтня 2023, 19:00
Фрази, які чоловік та жінка сприймають по-різному: чому так відбувається
Фото: Pexels

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