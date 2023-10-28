Одна фраза — два різні сприйняття: як чоловіки та жінки розуміють однакові слова

Інколи буває так, що ти говориш людині щось, а вона розуміє твої слова інакше. Ти вкладав(-ла) у них інший сенс чи не придав(-ла) великого значення, а людину це могло зачепити.

Через такі непорозуміння часто відбуваються сварки у парі. Це через те, що чоловіки й жінки по-різному розуміють деякі фрази.

Психологиня Олена Хіль розповіла для Elle.ua, що ховається за нашими словами у розмовах з коханою людиною.

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Мені треба поговорити з тобою

Чоловіки не люблять чути цю фразу, адже вважають, що після неї варто чекати чогось поганого. Можливо, кохана буде сваритися чи змушувати щось робити.

Але психологиня каже, що насправді, коли жінка каже: “Мені треба поговорити з тобою”, це означає, що вона потрапила в емоційну складну ситуацію Хоче поділитися з коханим та відчути себе у безпеці. Можливо, вона вже неодноразово продумувала цю розмову.

Коли цю фразу каже чоловік, то він хоче почути думку жінки, адже довіряє їй. Хоче обговорити важливе питання, поділитися, як планує розв’язати проблему та почути думку жінки.

Я просто хочу класно провести час

Коли жінка говорить про це, то, ймовірно, вона хоче поговорити, посміятися та добре провести вечір. Йдеться про дружнє спілкування.

Чоловіки можуть використовувати цю фразу, щоб показати, що вони не зацікавлені у серйозних стосунках. Він може натякати на секс і розглядати це як розвагу.

Я в порядку

За словами психологині, жінка може казати, що з нею все добре, але емоційно це не так. Вона просто не хоче обговорювати речі, які турбують. Цю фразу каже, щоб не починати складну розмову, до якої не готова.

А от у випадку з чоловіком усе навпаки. Найчастіше це якраз означає, що з ним все добре. Тому так само думає про відповідь жінки й не здогадується, що за фразою: “Я в порядку” може ховатися проблема.

Я не хочу про це говорити

Експертка пояснює, що для жінок ця фраза про бажання утримати емоційну дистанцію. Вона може використовувати її, коли сердиться, дратується чи засмучена.

А якщо це каже чоловік, то, найімовірніше, це значить, що його не цікавить дана тема. Чоловіки можуть використовувати цю фразу, щоб показати, що вони не хочуть продовжувати розмову або вони не вважають проблему важливою.

Я не знаю

У жінок ця фраза звучить часто, коли вони ще не впевнені у відповіді та шукають якусь додаткову інформацію, розглядають та шукають інші варіанти, хочуть отримати більше часу, щоб ухвалити рішення.

У випадку з чоловіками це може говорити про відсутність цікавості до чогось. Вони не мають відповіді на питання і не хочуть про це думати, адже ситуація для них неважлива чи неактуальна.

Відчепись від мене / Дай мені спокій

Жінка говорить цю фразу, коли вона скривджена і відштовхує партнера. Вона хоче, щоб той перепросив та виправив ситуацію, яка зачепила її почуття.

Чоловіки це кажуть, коли перебувають у напрузі або сильно залучені до якоїсь діяльності й в них не вистачає сил чи терпіння зараз вести діалог. Так вони хочуть показати, що їх не треба відволікати і їм треба час, щоб зосередитися на іншому завданні.

Роби, як хочеш

Цією фразою жінки показують, що вони довіряють чоловіку та надають право вирішувати.

Але чоловіки вважають, що жінка не має цікавості до ситуації. Не бажає долучатися до пошуку та аналізу варіантів та не зацікавлена у майбутньому результаті.

Інколи, коли люди починають сваритися, вони переходять на емоції та не можуть дійти до консенсусу. Раніше ми розповідали, як конструктивно сваритися, щоб дійти згоди з партнером.

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