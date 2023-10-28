Одна фраза — два разных восприятия: как мужчины и женщины понимают одинаковые слова

Иногда бывает так, что ты говоришь человеку что-нибудь, а он понимает твои слова иначе. Ты вкладывал(-а) в них другой смысл или не придал(-а) большого значения, а человека это могло задеть.

Из-за таких недоразумений часто случаются ссоры в паре. Это потому, что мужчины и женщины по-разному понимают некоторые фразы.

Психолог Елена Хиль рассказала для Elle.ua, что скрывается за нашими словами в разговорах с любимым человеком.

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Мне нужно поговорить с тобой

Мужчины не любят слышать эту фразу, ведь считают, что после нее следует ждать чего-то плохого. Возможно, любимая будет ссориться или заставлять что-либо делать.

Но психолог говорит, что на самом деле, когда женщина говорит: “Мне нужно поговорить с тобой”, это значит, что она попала в эмоциональную сложную ситуацию. Хочет поделиться с любимым и почувствовать себя в безопасности. Возможно, она уже не раз продумывала этот разговор.

Когда эту фразу говорит мужчина, он хочет услышать мнение женщины, ведь доверяет ей. Хочет обсудить важный вопрос, поделиться, как планирует решить проблему и услышать мнение женщины.

Я просто хочу классно провести время

Когда женщина говорит об этом, она, вероятно, хочет поговорить, посмеяться и хорошо провести вечер. Речь идет о дружеском общении.

Мужчины могут использовать эту фразу, чтобы показать, что они не заинтересованы в серьезных отношениях. Он может намекать на секс и рассматривать это как развлечение.

Я в порядке

По словам психолога, женщина может говорить, что с ней все хорошо, но эмоционально это не так. Она просто не хочет обсуждать вещи, которые ее беспокоят. Эту фразу говорит, чтобы не начинать сложный разговор, к которому не готова.

А вот в случае с мужчиной все наоборот. Чаще это как раз означает, что с ним все хорошо. Поэтому так же думает об ответе женщины и не догадывается, что за фразой: “Я в порядке” может скрываться проблема.

Я не хочу об этом говорить

Эксперт объясняет, что для женщин эта фраза о желании удержать эмоциональную дистанцию. Она может использовать ее, когда сердится, раздражается или расстроена.

А если это говорит мужчина, то, скорее всего, это значит, что его не интересует данная тема. Мужчины могут использовать эту фразу, чтобы показать, что они не хотят продолжать разговор или они не считают проблему важной.

Я не знаю

У женщин эта фраза звучит часто, когда они еще не уверены в ответе и ищут дополнительную информацию, рассматривают и ищут другие варианты, хотят получить больше времени, чтобы принять решение.

В случае с мужчинами это может говорить об отсутствии интереса к чему-либо. У них нет ответа на вопросы и они не хотят об этом думать, ведь ситуация для них неважна или неактуальна.

Отстань от меня / Оставь меня в покое

Женщина говорит эту фразу, когда она обижена и отталкивает партнера. Она хочет, чтобы тот извинился и исправил ситуацию, которая задела ее чувства.

Мужчины это говорят, когда находятся в напряжении или сильно вовлечены в какую-то деятельность и у них не хватает сил или терпения сейчас вести диалог. Так они хотят показать, что их не нужно отвлекать и им нужно время, чтобы сосредоточиться на другой задаче.

Делай, как хочешь

Этой фразой женщины показывают, что они доверяют мужчине и дают право решать.

Но мужчины считают, что у женщины нет интереса к ситуации. Она не желает приобщаться к поиску и анализу вариантов и не заинтересована в будущем результате.

Иногда, когда люди начинают ссориться, они переходят на эмоции и не могут дойти до консенсуса. Ранее мы рассказывали, как конструктивно ссориться, чтобы прийти к соглашению с партнером.

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