Услышать друг друга, а не выплескивать гнев: как конструктивно выяснять отношения

Люди могут иметь разные мнения относительно одной и той же ситуации, это нормально. Но иногда такое высказывание мнений перерастает в ссору, которая портит отношения.

Ссориться тоже нужно уметь правильно, чтобы каждый мог рассказать о том, что ему не нравится, но при этом не обидеть партнера. А в конце найти выход из ситуации, который удовлетворит обоих.

Это можно назвать конструктивным диалогом. О том, как конструктивно выяснять отношения, рассказала психотерапевт и сексолог Катрин Солано для Elle.UA.

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Как конструктивно выяснять отношения

Избегать обобщений

В первую очередь психотерапевт советует избегать обобщений. Она советует называть прямо действия, которые тебе не понравились, например, то, что партнер не сходил в магазин. Лучше указать ему именно на это, чем просто сказать: “Ты никогда не выполняешь обещаний”.

Слышать за упреками невысказанные потребности

Надо научиться понимать, что действительно хочет партер. К примеру, если мужчина просит сделать бутерброды на работу, это не означает, что он желает эксплуатировать. Возможно, он воспринимает этот жест как доказательство любви.

Впрочем, не стоит начинать ссору, лучше объяснить, что у тебя с утра на это нет времени. Чтобы снизить напряжение, иногда достаточно просто признать чужое желание или потребность, даже если они не будут удовлетворены.

Также можно предложить компромисс, стоит помнить, что вы — партнеры, а не противники.

Сдерживать агрессию

Агрессия — это использование эмоции гнева. Мы его чувствуем и не можем запретить себе это делать, но мы несем ответственность за поступки, совершаемые под влиянием гнева.

Если ты часто сердишься, стоит прогуляться, успокоиться и только потом продолжать разговор в спокойном тоне.

Уметь извиняться

Часто мы можем оскорбить наших партнеров в ссоре, они могут чувствовать себя обиженными и униженными. В таком случае не стоит стесняться попросить прощения. Надо показать, что ваши отношения для вас важнее собственной правоты или ошибки.

Как прекратить постоянные споры

Если создается впечатление, будто вы с партнером только ссоритесь, постарайтесь уравновесить это похвалой. Пара склонна обсуждать только проблемы.

Но стоит также акцентировать на тех мелочах, которые вам нравятся, не забывать благодарить за помощь и т.д.

Как найти правильные слова

Чтобы выразить то, что тебя беспокоит и не вызвать отторжения у партнера, психолог Маршалл Розенберг предлагает использовать процесс неагрессивной коммуникации. Он заключается в описании:

действий, которые мы наблюдаем;

эмоций, которые эти действия вызывают у нас;

потребностей, которые эти эмоции скрывают;

конкретных действий, которых мы ждем.

Например: “Когда я вижу твои разбросанные носки, меня это раздражает, потому что я не могу жить в беспорядке. Не мог бы ты их убрать?”

Эта методика позволяет как следует продумать, что ты хочешь сказать, вместо того чтобы просто выплескивать гнев.

Мы часто можем срываться на родных и близких во время стресса. Ранее мы рассказывали, как вести себя с родными в стрессовой ситуации.

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