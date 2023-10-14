Почути одне одного, а не виплескувати гнів: як конструктивно з’ясовувати стосунки

Люди можуть мати різні думки щодо однієї і тієї самої ситуації, це нормально. Але інколи таке висловлювання думок переростає у сварку, яка псує стосунки.

Сваритися теж треба вміти правильно, щоб кожен міг розповісти про те, що йому не подобається, але при цьому не образити партнера. А в кінці знайти вихід із ситуації, який задовольнить обох.

Це також можна назвати конструктивним діалогом. Про те, як конструктивно з’ясовувати стосунки, розповіла психотерапевтка та сексологиня Катрін Солано для Elle.UA.

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Як конструктивно з’ясовувати стосунки

Уникати узагальнень

Насамперед психотерапевтка радить уникати узагальнень. Вона радить називати прямо дії, які тобі не сподобалися, наприклад те, що партнер не сходив до магазину. Краще вказати йому саме на це, ніж просто сказати: “Ти ніколи не виконуєш обіцянок”.

Чути за докорами невисловлені потреби

Треба навчитися розуміти, що насправді хоче партер(-ка). Приміром, якщо чоловік просить зробити бутерброди на роботу, це не значить, що він хоче експлуатувати. Можливо, він сприймає цей жест як доказ любові.

Утім, не варто починати сварку, краще пояснити, що у тебе зранку на це немає часу. Щоб зменшити напругу, іноді досить просто визнати чуже бажання чи потребу, навіть якщо вони не будуть задоволені.

Також можна запропонувати компроміс, варто пам’ятати, що ви — партнери, а не противники.

Стримувати агресію

Агресія — це використання емоції гніву. Ми його відчуваємо і не можемо заборонити собі це робити, але ми несемо відповідальність за вчинки, які робимо під впливом гніву.

Якщо ти часто гніваєшся, варто прогулятися, заспокоїтися і лише потім продовжувати розмову у спокійному тоні.

Вміти просити вибачення

Часто ми можемо образити наших партнерів у сварці, вони можуть почуватися ображеними і приниженими. У такому випадку треба не варто соромитися попросити вибачення. Треба показати, що ваші відносини для вас важливіші, ніж власна правота чи помилка.

Як припинити постійні суперечки

Якщо складається враження, ніби ви з партнером лише сваритеся, постарайтеся врівноважити це похвалою. Пари схильні обговорювати лише проблеми.

Але варто також акцентувати на тих дрібницях, які вам подобаються, не забувати дякувати за допомогу тощо.

Як знайти правильні слова

Щоб висловити те, що тебе турбує та не викликати відторгнення у партнера, психолог Маршалл Розенберг пропонує використовувати процес неагресивної комунікації. Він полягає в описі:

дій, які ми спостерігаємо;

емоцій, які ці дії викликають у нас;

потреб, які ці емоції приховують;

конкретних дій, на які ми чекаємо.

Наприклад: “Коли я бачу твої розкидані шкарпетки, мене це дратує, бо я не можу жити у безладі. Чи не міг би ти їх прибрати?”

Ця методика дозволяє як слід продумати, що ти хочеш сказати, замість того, щоб просто виплескувати гнів.

Часто ми можемо зриватися на рідних та близьких під час стресу. Раніше ми розповідали, як поводитися з рідними у стресовій ситуації.

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