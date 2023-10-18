А мы точно подходим друг другу? 11 признаков, что ваши отношения долгосрочные и здоровые

Наша жизнь очень непредсказуема, а потому идеального партнера не всем удается отыскать с первой попытки. Но как определить, подходите ли вы друг другу в паре? Секреты здоровых и долгосрочных отношений — читай в материале.

11 признаков, что вы подходите друг другу в паре — секреты здоровых отношений

Дисклеймер: если какой-либо пункт не совпадает с реальной или желанной ситуацией, не стоит разрывать отношения, откройтесь друг другу и проговорите кризисные моменты, если они есть.

А признаками здоровых и крепких отношений поделилось издание Elle.

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Первым признаком счастливых и здоровых отношений является то, что вам действительно нравятся ваши отличия. Противоположности притягиваются, поэтому убедись, что тебе или партнеру не мешает образ жизни, привычки, взгляды и так далее.

Народная мудрость “забывает” предупредить, что со временем те яркие черты, которые так удивляли и восхищали влюбленных на первых свиданиях, могут вызвать раздражение.

Также если тебе легко быть самим(-ой) собой — с усталостью, синяками под глазами, а не только с новой прической, стилем одежды или маникюром — вы подходите друг другу. Когда в паре люди не требуют всегда выглядеть на миллион, а принимают таким(-ой), как хочется сейчас, эти отношения имеют длительную перспективу.

Ты становишься лучше рядом с этим человеком. Это третий признак крепких отношений. Партнер может вдохновлять тебя на новые свершения, любовь к себе и окружающим, настроение, умение и желание развиваться. Если ты видишь прогресс, это правильный человек.

Не только любовь, но и дружба? Да, четвертым признаком гармоничных отношений является прекрасное времяпрепровождение вместе. Это могут быть путешествия, романтические свидания, спорт или просто просмотр фильмов. То есть все, что делает вас счастливыми и похожими на лучших друзей.

Слабым звеном многих отношений является продвижение в карьере. Если кто-то один (одна) из пары стремительно получает новые должности, развивается и делает что-то удачно, адекватной и здоровой реакцией будет радость за успехи друг друга, а не зависть и упреки. Это пятый признак.

Шестой чертой, которая подскажет, что ты с правильным человеком, есть забота друг о друге. Это касается не только ваших праздников, но и маленьких и простых вещей — встретить после работы, приготовить утренний кофе, расспросить, как прошел день. И эта забота не должна тяготить или быть притворной.

У тебя или партнера нет планов исправить друг друга. Седьмой, но не менее важный признак счастливых отношений. Надежды на то, что люди меняются или исправляются под твои ожидания, чаще всего остаются просто надеждами.

Доверие в отношениях — восьмая обязательная черта. Твой партнер должен(-а) быть тем (той), кому хочется рассказать о переживаниях, посоветоваться или доверить тайны. Если такого желания у тебя нет, следует обдумать это.

Нормальные отношения с семьей партнера являются девятым пунктом. Его пропускать нельзя. Конечно, вы не обязаны любить их как родных, однако поддерживать комфортное общение стоит. Эти люди могут стать частью твоей жизни.

Общие взгляды на создание семьи — еще один обязательный пункт. Это стоит проговорить еще в начале отношений, чтобы избежать разногласий и убедиться, что вы действительно подходите друг другу. Здесь честное и общее мнение может существенно повлиять на отношения.

Последней в списке, но не менее важной чертой крепких и долговременных отношений в паре, являются общие планы на будущее. Если ты видишь себя с этим человеком через 5, 10, 20 лет, а он видит себя рядом с тобой — вы точно подходите друг другу.

Раньше мы рассказывали, как конструктивно выяснять отношения.

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