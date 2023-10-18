А ми точно підходимо одне одному? 11 ознак, що ваші стосунки довготривалі та здорові

Наше життя дуже непередбачуване, а тому ідеального партнера(-ку) не всім вдається відшукати з першої спроби. Але як визначити, чи підходите ви одне одному в парі? Про секрети здорових та довготривалих стосунків — читай у матеріалі.

11 ознак, що ви підходите одне одному в парі — секрети здорових стосунків

Дисклеймер: якщо котрийсь із пунктів не збігається з реальною або бажаною ситуацією, не варто розривати стосунки, відкрийтеся одне одному та проговоріть кризові моменти, якщо вони є.

А ознаками здорових та міцних стосунків поділилося видання Elle.

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Першою ознакою щасливих та здорових стосунків є те, що вам справді подобаються ваші відмінності. Протилежності притягуються, а тому переконайся, що тобі чи партнеру(-ці) не заважають твої спосіб життя, звички, погляди тощо.

Народна мудрість “забуває” попередити, що з часом ті яскраві риси, які так дивували та захоплювали закоханих на перших побаченнях, можуть спричинити роздратування.

Також якщо тобі легко бути самим(-ою) собою — з утомою, синцями під очима, а не тільки з новою зачіскою, стилем одягу чи манікюром — ви підходите одне одному. Коли у парі люди не вимагають завжди мати вигляд на мільйон, а приймають такий, що хочеться зараз, ці стосунки мають довготривалу перспективу.

Ти стаєш кращим(-ою) поруч із цією людиною. Це третя ознака міцних стосунків. Партнер(-ка) може надихати тебе на нові звершення, любов до себе та оточуючих, настрій, вміння та бажання розвиватися. Якщо ти бачиш прогрес — це правильна людина.

Не тільки кохання, а ще й дружба? Так, четвертою ознакою гармонійних стосунків є чудове проведення часу разом. Це можуть бути подорожі, романтичні побачення, спорт або просто перегляд фільмів. Тобто усе, що робить вас щасливими та подібними до найкращих друзів.

Слабкою ланкою багатьох стосунків є просування у кар’єрі. Якщо хтось один (одна) з пари стрімко здобуває нові посади, розвивається та робить щось вдало, адекватною та здоровою реакцією буде радість за успіхи одне одного, а не заздрість та докори. Це п’ята ознака.

Шостою рисою, яка підкаже, що ти з правильною людиною, є турбота одне про одного. Це стосується не лише ваших свят, а й маленьких та простих речей — зустріти після роботи, приготувати ранкову каву, розпитати, як минув день. І ця турбота не має обтяжувати чи бути удаваною.

Ти або партнер(-ка) не маєте планів виправити одне одного. Сьома, але не менш важлива ознака щасливих стосунків. Надії на те, що люди змінюються чи виправляться під твої очікування, найчастіше лишаються просто надіями.

Довіра у стосунках — восьма обов’язкова риса. Твій(-оя) партнер(-ка) має бути тим (тією), кому хочеться розповісти про переживання, порадитися або довірити таємниці. Якщо такого бажання в тебе не виникає, слід обдумати це.

Нормальні стосунки з родиною партнера(-ки) є дев’ятим пунктом. Його оминати не можна. Звісно, ви не зобов’язані любити їх як рідних, а проте підтримувати комфортне спілкування варто. Ці люди можуть стати частиною твого життя.

Спільні погляди на створення родини — ще один обов’язковий пункт. Це варто проговорювати ще на початку стосунків, аби уникнути розбіжностей та переконатися, що ви справді підходите одне одному. Тут чесна та спільна думка може суттєво вплинути на стосунки.

Останньою у списку, але не менш від того важливою рисою міцних та довготривалих стосунків у парі, є спільні плани на майбутнє. Якщо ти бачиш себе з цією людиною за 5, 10, 20 років, а вона бачить поруч тебе — ви точно підходите одне одному.

Раніше ми розповідали, як конструктивно з’ясовувати стосунки.

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