Стиль жизни Здоровье и красота

Женщины, работающие ночью, имеют более высокие риски астмы: новое исследование

Анастасія Грубрина, журналист сайта 22 июня 2025, 19:00 3 мин.
риски астмы
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь