Женщины, работающие ночью, имеют более высокие риски астмы: новое исследование

Этот мир устроен так, что работа в нем должна продолжаться без перерывов. И днем, и ночью! Если у большинства из нас и наших знакомых стандартная дневная работа, есть специалисты, которые должны выполнять ее ночью. Это касается как военных, врачей, работников экстренных служб, так и операторов колл-центров, журналистов, специалистов по работе сайтов и т.п.

За работу ночью чаще всего платят больше. Во многих странах мира это подкреплено законодательством. В Украине это регулируется ст. 108 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Но полезна ли работа ночью для здоровья? Разбирались в этом вопросе исследователи.

Вредит ли здоровью работа ночью

В научном журнале ERJ Open Research появились новые результаты британских исследователей. Они рассмотрели, как ночная работа влияет на здоровье женщин. По результатам, женщины, работающие в ночные смены, значительно чаще имеют астму умеренной или тяжелой формы, чем те, кто работает днем.

В исследовании приняли участие более 270 тысяч человек. Речь идет о том, что никакой связи между астмой и ночными изменениями у мужчин не было обнаружено, это касается только женщин. Доктор Роберт Мэйдстоун из Университета Манчестера поделился, что астма непропорционально чаще поражает женщин.

Женщины, как правило, имеют тяжелую астму, и более высокий уровень госпитализации и смерти от астмы по сравнению с мужчинами.

Для исследования использовали данные UK Biobank. Из более 270 тысяч человек у 5,3% была астма. У почти 2% — тяжелая форма заболевания. Анализ ученых показал, что женщины, работающие только ночью, имеют на 50% чаще случаи этого заболевания в умеренной или тяжелой форме.

У мужчин риски астмы не менялись в зависимости от смен днем ​​или ночью.

Это первое исследование, которое оценивает гендерные отличия в связи между сменной работой и астмой.

Исследователи не могут объяснить, почему астма чаще возникает у женщин, работающих ночью. Но они предполагают, что это связано с нарушением биологических часов и уровня гормонов. Ранее было установлено, что высокий уровень тестостерона защищает от астмы.

А у женщин низкий уровень этого гормона может провоцировать заболевание. Наиболее рискованными являются ночные изменения для женщин в период постменопаузы. Тогда случаи астмы самые частые.

Ученые собираются исследовать, почему астма чаще поражает женщин, и что влияет на более тяжелое течение болезни. Также это четкий сигнал для работодателей, имеющих ночные смены.

