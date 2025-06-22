Жінки, які працюють уночі, мають вищі ризики астми: нове дослідження

Цей світ влаштований так, що робота в ньому має тривати без перерв. І вдень, і вночі! Якщо більшість з нас та наших знайомих має стандартну денну роботу, є фахівці, які повинні виконувати її вночі. Це стосується як військових, лікарів, працівників екстрених служб, так і операторів кол-центрів, журналістів, фахівців з роботи сайтів тощо.

За роботу уночі найчастіше платять більше. У багатьох країнах світу це підкріплено законодавством. В Україні це регулюється ст. 108 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Та чи корисна робота уночі для здоров’я? Розбиралися з цим питанням дослідники.

Чи шкодить здоров’ю робота уночі

У науковому журналі ERJ Open Research з’явилися нові результати британських дослідників. Вони розглянули, як нічна робота впливає на здоров’я жінок. За результатами, жінки, що працюють у нічні зміни, значно частіше мають астму помірної або важкої форми, ніж ті, хто працює вдень.

У дослідженні взяли участь понад 270 тисяч людей. Йдеться, що не було виявлено жодного зв’язку між астмою і нічними змінами у чоловіків, це стосується лише жінок. Доктор Роберт Мейдстоун з Університету Манчестера поділився, що астма непропорційно частіше вражає жінок.

Жінки, як правило, мають важчу астму, і вищий рівень госпіталізації та смерті від астми порівняно з чоловіками.

Для дослідження використали дані UK Biobank. З понад 270 тисяч людей у 5,3% була астма. У майже 2% — важка форма захворювання. Аналіз науковців показав, що жінки, які працюють лише вночі, мають на 50% частіші випадки цього захворювання у помірній чи важкій формі.

У чоловіків ризики астми не змінювалися залежно від змін удень чи вночі.

Це перше дослідження, що оцінює гендерні відмінності у зв’язку між змінною роботою та астмою.

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Дослідники не можуть пояснити, чому частіше виникає астма у тих жінок, які працюють уночі. Та вони мають припущення, що це пов’язано з порушенням біологічного годинника і рівня гормонів. Раніше було визначено, що високий рівень тестостерону захищає від астми.

А у жінок низький рівень цього гормону може провокувати хворобу. Найбільш ризикованими є нічні зміни для жінок у період постменопаузи. Тоді випадки астми є найчастішими.

Науковці збираються дослідити, чому астма частіше вражає жінок, і що впливає на важчий перебіг хвороби. Також це є чітким сигналом для роботодавців, які мають нічні зміни.

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