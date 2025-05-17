ШІ краде роботу у жінок? Чому нова технологія лише поглиблює гендерний розрив у світі

Фото Unsplash Розвиток штучного інтелекту та програм на його основі масово заполонили світовий ринок. Користувачі все частіше звертаються до Chat GPT чи Gemini, або інших подібних мовних моделей за допомогою — не лише розумовою, а й побутовою чи навіть психологічною. Ба більше: зʼявилися різноманітні курси, які навчають людей робити з мовної моделі особистого асистента! Та чи не загрожує це людству? Або, його частині? Адже аналітикиня TechCrunch Аманда Сільберлінг виявила: у всіх вікових групах користувачів ШІ чоловіки становлять 84,5% усіх користувачів. ШІ може відібрати роботу у жінок Згідно зі статтею TechCrunch, у 2022 році звіт Pew виявив більш скептичне ставлення жінок до ШІ, аніж у чоловіків. Опитування Axios виявило, що 53% опитаних жінок взагалі не дозволили б своїм дітям використовувати ШІ, на відміну від 26% чоловіків. А дослідження McKinsey, про яке написали у WP, свідчить: жінки частіше втрачатимуть роботу через автоматизацію, ніж їхні колеги-чоловіки. В опитуванні прогнозується, що покращення роботи штучного інтелекту та автоматизації призведе до того, що до 2030 року понад третина робочого часу може бути автоматизовано, що спричинить глибокі зміни в низці галузей.Найімовірніше, внаслідок автоматизації скоротиться кількість робочих місць в таких галузях: послуги громадського харчування; обслуговування; продажі; офісна підтримка. Традиційно у цих галузях, на жаль, частіше працюють жінки, аніж чоловіки. Вони також обіймають більше низькооплачуваних посад, на відміну від чоловіків. Ще однією із причин такої обережності з використанням ШІ є факт наявності діпфейк-зображень та відео еротичного характеру. Читати на тему З моїм обличчям створили фейк! Як діяти, якщо бачиш себе у ШІ-відео Не панікуй! Читай у матеріалі, що зробити покроково. Чому не варто опиратися інноваціям Та чи все так просто? Однозначно, ні. Адже, як зазначив дослідник Рембранд Конінг у статті для Harvard Business School, нині цей гендерний розрив у використанні штучного інтелекту може поглибитися, і це негативно вплине на подальший розвиток мовних моделей та результатів, які вони видаватимуть користувачам. За його словами, жінкам й без того важко просуватися карʼєрними сходами через “скляну стелю“, а ігнорування можливостей використання ШІ може поглибити це, в умовах коли чоловіки себе в такому не обмежують. Також бізнес та економіка можуть втратити потенціал зростання. Продуктивність праці в цілому може постраждати, що підриває економіку. Найгірше — ШІ може пропустити інформацію від жінок. Великі мовні моделі, що лежать в основі генеративного ШІ, вдосконалюються через отримання нової інформації не лише з джерел даних, але й із підказок користувачів. — Якщо ШІ навчається переважно у чоловіків, це призводить до того, що ці інструменти потенційно реагують по-різному або можуть мати упередження з довгостроковими наслідками, — висновує Конінг. Водночас спілкування з ШІ суттєво шкодить нашій екології! Раніше ми писали, як одне запитання може висушити тонни водяного простору: читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Штучний інтелект Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter