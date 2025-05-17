ШІ краде роботу у жінок? Чому нова технологія лише поглиблює гендерний розрив у світі

Розвиток штучного інтелекту та програм на його основі масово заполонили світовий ринок. Користувачі все частіше звертаються до Chat GPT чи Gemini, або інших подібних мовних моделей за допомогою — не лише розумовою, а й побутовою чи навіть психологічною.

Ба більше: зʼявилися різноманітні курси, які навчають людей робити з мовної моделі особистого асистента! Та чи не загрожує це людству? Або, його частині?

Адже аналітикиня TechCrunch Аманда Сільберлінг виявила: у всіх вікових групах користувачів ШІ чоловіки становлять 84,5% усіх користувачів.

ШІ може відібрати роботу у жінок

Згідно зі статтею TechCrunch, у 2022 році звіт Pew виявив більш скептичне ставлення жінок до ШІ, аніж у чоловіків.

Опитування Axios виявило, що 53% опитаних жінок взагалі не дозволили б своїм дітям використовувати ШІ, на відміну від 26% чоловіків.

А дослідження McKinsey, про яке написали у WP, свідчить: жінки частіше втрачатимуть роботу через автоматизацію, ніж їхні колеги-чоловіки.

В опитуванні прогнозується, що покращення роботи штучного інтелекту та автоматизації призведе до того, що до 2030 року понад третина робочого часу може бути автоматизовано, що спричинить глибокі зміни в низці галузей.

Найімовірніше, внаслідок автоматизації скоротиться кількість робочих місць в таких галузях:

послуги громадського харчування;

обслуговування;

продажі;

офісна підтримка.

Традиційно у цих галузях, на жаль, частіше працюють жінки, аніж чоловіки. Вони також обіймають більше низькооплачуваних посад, на відміну від чоловіків.

Ще однією із причин такої обережності з використанням ШІ є факт наявності діпфейк-зображень та відео еротичного характеру.

Чому не варто опиратися інноваціям

Та чи все так просто? Однозначно, ні.

Адже, як зазначив дослідник Рембранд Конінг у статті для Harvard Business School, нині цей гендерний розрив у використанні штучного інтелекту може поглибитися, і це негативно вплине на подальший розвиток мовних моделей та результатів, які вони видаватимуть користувачам.

За його словами, жінкам й без того важко просуватися карʼєрними сходами через “скляну стелю“, а ігнорування можливостей використання ШІ може поглибити це, в умовах коли чоловіки себе в такому не обмежують.

Також бізнес та економіка можуть втратити потенціал зростання. Продуктивність праці в цілому може постраждати, що підриває економіку.

Найгірше — ШІ може пропустити інформацію від жінок. Великі мовні моделі, що лежать в основі генеративного ШІ, вдосконалюються через отримання нової інформації не лише з джерел даних, але й із підказок користувачів.

— Якщо ШІ навчається переважно у чоловіків, це призводить до того, що ці інструменти потенційно реагують по-різному або можуть мати упередження з довгостроковими наслідками, — висновує Конінг.

Водночас спілкування з ШІ суттєво шкодить нашій екології! Раніше ми писали, як одне запитання може висушити тонни водяного простору: читай за посиланням.

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