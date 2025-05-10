Не запитуй в ШІ, як справи: чому small-talk із ChatGPT шкодить екології планети

Зізнавайся: чи питаєш у ChatGPT, як його справи, перш ніж спитати щось конкретне? А от науковці застерігають від цієї ввічливості та будь-яких small-talk з ШІ.

Кожного разу, коли ти питаєш у штучного інтелекту, як його справи, він генерує відповідь і витрачає величезну кількість ресурсів. Як саме ChatGPT може шкодити екології і як цьому запобігти, розповіли у програмі Ранок у великому місті.

Улюблений ШІ-інструмент шкодить планеті? Про негативний вплив ChatGPT

Аби відповідати на запити людей, чат-боти використовують величезну кількість енергії, а на просте підтримання сервісів цих ботів у прохолодному стані витрачають тонни води.

Як повідомили у виданні The Washington Post, для охолодження дата-центрів ChatGPT щодня витрачається близько 150 млн л води. Цікавіше це проглядається у запитах.

Якщо ти попросиш у ШІ згенерувати e-mail на 100 слів, вважай, що витрачаєш приблизно півлітра води. А електроенергії на генерування твого запиту піде стільки, скільки на живлення 14 світлодіодних лампочок протягом години.

І що тепер, не користуватися ШІ? Ні, адже це наше майбутнє і чудовий інструмент для полегшення життя. Але ми можемо робити це екологічніше.

Користуйся ним лише тоді, коли це справді необхідно. Не розмовляй з ним, як і з другом. Усі запитання на кшталт “як справи?” не приносять тобі жодної користі, але водночас шкодять довкіллю.

Формулюй свої запити точніше та аналізуй, чи дійсно тобі це потрібно. Бо подивитися, який вигляд ти матимеш через 20 років — дійсно цікаво. Але чи справді потрібно? Тобто, як і у будь-якій справі, важливо все робити з розумом.

Подеколи розмови з ШІ стають частиною нашого життя. Та чи корисно для психічного здоров’я щодня спілкуватися у чат-ботах? Розповідали про це раніше.

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