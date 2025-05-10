Техно

Не запитуй в ШІ, як справи: чому small-talk із ChatGPT шкодить екології планети

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Травня 2025, 13:00
Не запитуй в ШІ, як справи: чому small-talk із ChatGPT шкодить екології планети
Фото Unsplash
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