Вовчий супермісяць 2026: коли спостерігати астрономічне явище в Україні

У суботу, 3 січня 2026 року, українці зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — Вовчий супермісяць.

Це буде не просто перша повня року, а один із найяскравіших супермісяців сезону, коли супутник Землі виглядатиме значно більшим та яскравішим, ніж зазвичай. Коли в Україні можна буде побачити Вовчий супермісяць — читай у нашому матеріалі.

Вовчий супермісяць в Україні 2026: коли можна буде побачити

Назва січневої повні походить від давніх традицій північноамериканських індіанців та європейських народів. У цей холодний зимовий час вовки часто вили від голоду поблизу людських поселень. Вважалося, що січневий Місяць має особливу енергію, яка пробуджує дику природу.

Супермісяць виникає, коли повня збігається з моментом найбільшого зближення Місяця із Землею, тобто, перигеєм. Через це супутник виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж у звичайні дні.

Фаза повної стадії настане 3 січня о 14:03 за київським часом. Оскільки пік припадає на денний час, найкраще Вовчий супермісяць спостерігати увечері 3 січня, одразу після його сходу над горизонтом, а також у ніч на 4 січня.

Для того, щоб насолодитися видовищем, не потрібне спеціальне обладнання. Якщо є можливість, виїдь за межі міста або знайди темне місце, де штучне освітлення не заважатиме яскравості Місяця.

Однак ти його можеш не побачити, якщо у твоєму місті переважатиме хмарна погода — на жаль, астрологічне явище доведеться пропустити.

Вовчий супермісяць у 2026 році проходить під знаком Рака. Це символізує те, що треба більше часу приділити родині, дому та внутрішніх почуттях. Це сприятливий момент, щоб відпустити минулорічні образи та розставити пріоритети на 2026 рік.

Оскільки супермісяць посилює емоційність, у цей період можливі різкі перепади настрою та порушення сну, особливо з огляду на геомагнітну активність, яка триватиме до 4 січня включно.

Раніше ми писали, які астрономічні події 2026 на нас чекатимуть — читай у матеріалі, що ми зможемо побачити протягом року.

