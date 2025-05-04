Путешествия и вдохновение

Эверест только для избранных! Непал обновляет правила для альпинистов

Анастасия Жиденко, редактор сайта 04 мая 2025, 12:00
Эверест
Фото Unsplash
с днем ангела ирины
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