Эверест только для избранных! Непал обновляет правила для альпинистов

Мечта подняться на самую высокую точку мира станет недостижимой для многих. Непал объявил о планах значительно усложнить процесс получения разрешений на восхождение на Эверест.

Теперь только те, у кого есть опыт успешного покорения гималайской вершины высотой более 7000 метров, смогут претендовать на право испытать себя на 8 849-метровой вершине.

Такой шаг поможет уменьшить наплыв туристов, избежать очередей в зоне смерти и повысить уровень безопасности во время маршрута.

Без опыта — нельзя

По данным Reuters, за последние годы возле Эвереста постоянно переполнены маршруты. Сотни альпинистов вынуждены часами ждать в опасных условиях на высоте, где уровень кислорода критически низкий.

Из-за этого и последствия не заставили себя ждать. В 2023 году на горе погибли по меньшей мере 12 человек, еще пятеро пропали без вести. Непал выдал рекордные 478 разрешений на восхождение. Однако эти цифры спровоцировали волну критики со стороны международного сообщества.

Читать по теме Непал повышает плату за подъем на Эверест: сколько нужно выложить за рассвет на вершине мира Непал поднял цены на разрешение за восхождение на 36%.

Согласно предложенному законопроекту, разрешение на восхождение будет выдаваться только после документального подтверждения успешного покорения хотя бы одной 7000-метровой вершины в Непале. Кроме того, сопровождать альпинистов должны только граждане Непала: сардары (руководители групп) и сертифицированные горные гиды.

А что считают эксперты

Уже некоторые эксперты выразили свое беспокойство: ограничение только непальскими вершинами и гидами могут создать новые проблемы.

В этом нет никакого смысла. И я бы также добавил в этот список горы, которые находятся на высоте около 7 000 метров.

Об этом отметил Лукас Фуртенбах из компании Furtenbach Adventures.

Эксперт отметил, что квалификация гидов должна быть главным критерием, а не их гражданство.

Также существует и еще одна проблема: найти доступную вершину высотой более 7000 метров в Непале не так просто.

Слишком трудно найти приемлемую вершину высотой более 7000 метров в Непале, — отметил Гаррет Мэдисон из компании Madison Mountaineering.

Хотя в стране открыто более 400 горных вершин для восхождения, только 74 из них высотой более 7000 метров. Из них популярными среди альпинистов являются единицы.

Несмотря на критику законопроект уже зарегистрирован в Национальной ассамблее. Поэтому вполне вероятно, что документ уже скоро может вступить в силу.

А ранее мы тебе рассказывали, как четырехлетняя Зара из Чехии покорила Эверест.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.