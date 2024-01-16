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Покорила Эверест: как четырехлетняя Зара из Чехии самостоятельно поднялась на высоту 5300 метров

Диана Просяник, редактор сайта 16 января 2024, 14:00
зара
Фото: Instagram

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