Покорила Эверест: как четырехлетняя Зара из Чехии самостоятельно поднялась на высоту 5300 метров

Зара из Чехии самостоятельно достигла высоты 5300 метров над уровнем моря. Она отправилась на Эверест вместе со своим отцом и старшим братом, добравшись до базового лагеря на горе, известного как EBC. Их семейная экспедиция до базового лагеря и обратно составила около 270 километров.

Восхождение на гору состоялось 7 января 2024 года, благодаря чему Зара стала самым молодым человеком, покорившим эту вершину. Ее брат поделился фотографиями с похода в своем Instagram.

Брат Зары сообщил о зимней погоде и морозах от -20 до -25 градусов по Цельсию в базовом лагере. Зара успешно поднялась на несколько вершин выше 5000 метров и отлично адаптировалась к окружающим условиям.

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Условия в лоджах были сложными, часто без отопления и с температурой ниже -10 °C.

Зара, которой всего четыре года, оказалась очень хорошо подготовленной и выносливой. Она росла в сельской местности Малайзии. Поэтому с детства ей приходилось преодолевать большие расстояния в джунглях.

Она привыкла к холоду, поскольку никогда не купается в теплой воде и поддерживает высокий уровень насыщения кислородом в крови благодаря ежедневному бегу в экстремальных условиях.

До установления нового рекорда Зарой, самым молодым человеком, который достиг базового лагеря Эвереста, был пятилетний мальчик из Индии.

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