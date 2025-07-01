Стиль жизни Шоу-биз

Прах в снаряд — и дать по россиянам! Топ самых удивительных лотов Василия Байдака и Ромы Мищерякова

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 июля 2025, 15:00
Василий Байдак
Фото Instagram

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