Прах в снаряд — и дать по россиянам! Топ самых удивительных лотов Василия Байдака и Ромы Мищерякова

Наверное, если во время полномасштабной войны тебе приходилось бывать на концертах и ​​стендапах, ты знаешь, что там обязательно будет аукцион. Так сознательные артисты собирают на ВСУ помощь, а сознательные украинцы получают памятные призы и подарки от звезд.

Чтобы собрать на нужды войска как можно больше, лоты должны быть уникальными и нестандартными. Именно такие часто разыгрывает комик Василий Байдак. Он стал участником нового выпуска шоу єПитання на Новом канале и рассказал о самых странных и смешных вещах, которые когда-то разыгрывал.

Что разыгрывал Вася Байдак и Рома Мищеряков: топ удивительных лотов

Василий Байдак рассказал, что самым необычным лотом, который он разыграл за деньги среди своих поклонников, был прах человека! А именно прах матери американского стендапера Дага Станхоупа. Даг приезжал в Украину благодаря Василию.

Этот стендапер входит в десятку исторических фигур, повлиявших на становление и развитие жанра. Василий Байдак поделился, что Станхоупом вдохновляются и украинские комики.

Когда он был в Румынии, я ему написал: “Приезжай! Мы рядом, в Украине, у нас здесь война, поддержи нас”. А он ответил: “Ты что, думаешь, что это так происходит, ты пишешь и мы приезжаем?”

На это Вася ответил, что у украинцев нет времени на бюрократические вопросы и каждый наш день может стать последним. Но встречи не случилось. Даг приехал только через год. Тогда Василий решил самостоятельно свозить американца в Донецкую область и все показать.

Когда умерла его мама, Даг кремировал ее, забрал прах и сначала продавал на eBay. Затем он привез его сюда, в Украину. Так что если говорить о самых странных вещах на аукционе, то это был именно этот лот. Во время стендапа мы продавали прах его матери.

Дико даже не то, что мужчина решил продать прах матери, делится Василий, но и то, что половину его купила украинка за 16 тысяч гривен. Другую половину Байдака предложил засыпать в артиллерийский снаряд бойцов Азова и дать по россиянам.

И он это сделал. Так что мама Дага Станхоупа “улетела”. Он сказал, что его мать никогда не любила россиян!

Комик Роман Мищеряков разыгрывал обломок тысячелетнего метеорита Campo del Cielo. Он пошел благодетелям в руки на стендапе Точка сбора. Это обломок метеорита, упавшего на Землю во время метеоритного дождя в Аргентине около четырех тысяч лет назад.

А история такова: я вел научную конференцию, на которой разыгрывали метеорит. Подошел к ученой и спрашиваю: “А у вас еще есть метеорит?” А она говорит: “За 4600 лет насобралось”. И разрешила нам разыграть еще один.

А иногда лоты на аукционах появляются спонтанно, даже из зрительских сумок. Но правильная подача поможет собрать необходимую сумму средств.

Я спросил зрителей, у кого с собой есть самый удивительный предмет. Девочка из своей сумочки достала связку тараньки, и мы ее разыграли. Вообще разыграть можно что угодно: пакет, ветку с Подола. Главное — подать это так, чтобы люди были готовы донатить, — добавил Роман.

Сегодня Новый канал покажет сразу два новых выпуска єПитання с Лесей Никитюк! Включай в 20:00.

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