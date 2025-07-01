Стиль життя Шоу-біз

Прах у снаряд — і дати по росіянах! Топ найдивніших лотів Василя Байдака і Роми Міщерякова

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Липня 2025, 15:00
Василь Байдак
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