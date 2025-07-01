Прах у снаряд — і дати по росіянах! Топ найдивніших лотів Василя Байдака і Роми Міщерякова

Певно, якщо під час повномасштабної війни тобі доводилося бувати на концертах і стендапах, ти знаєш, що там обов’язково буде аукціон. Так свідомі артисти збирають на ЗСУ допомогу, а свідомі українці отримують пам’ятні та особливі призи і подарунки від зірок.

Аби зібрати на потреби війська якнайбільше, лоти мають бути унікальними і нестандартними. Саме такі дуже часто розігрує комік Василь Байдак. Він став учасником нового випуску шоу єПитання на Новому каналі та розповів про найдивніші та найсмішніші речі, які колись розігрував.

Що розігрував Вася Байдак і Рома Міщеряков: топ дивних лотів

Василь Байдак розповів, що найбільш незвичайним лотом, який він розіграв за гроші серед своїх шанувальників, був прах людини! А саме прах матері американського стендапера Дага Станхоупа. Даг приїздив до України завдяки Василю.

Цей стендапер входить до десятки історичних постатей, що вплинули на становлення та розвиток жанру. Василь Байдак поділився, що Станхоупом надихаються і українські коміки.

Коли він був у Румунії, я йому написав: “Приїжджай! Ми поряд, в Україні, у нас тут війна, підтримай нас”. А він відповів: “Ти що, думаєш, що це так відбувається, ти пишеш і ми приїжджаємо?”

На це Вася відповів, що українці не мають часу на бюрократичні питання, і кожен наш день може стати останнім. Та зустрічі не трапилося. Даг приїхав лише за рік. Тоді Василь вирішив самостійно звозити американця на Донеччину і все показати.

Коли померла його мама, Даг кремував її, забрав прах та спочатку продавав на eBay. Потім він привіз його сюди, в Україну. То якщо говорити про найдивніші речі на аукціоні, то це був саме цей лот. Під час стендапу ми продавали прах його мами.

Дико навіть не те, що чоловік вирішив продати прах матері, ділиться Василь, а й те, що половину його придбала українка за 16 тисяч гривень. Іншу половину Байдак запропонував засипати в артилерійський снаряд бійців Азову і дати по росіянах.

І він це зробив. Тож мама Дага Станхоупа “полетіла”. Він сказав, що його мама ніколи не любила росіян!

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Комік Роман Міщеряков розігрував уламок тисячолітнього метеорита Campo del Cielo. Він пішов благодійникам у руки на стендапі Точка збору. Це уламок метеорита, який впав на Землю під час метеоритного дощу в Аргентині близько чотирьох тисяч років тому.

А історія така: я вів наукову конференцію, на якій розігрували метеорит. Підійшов до науковиці і питаю: “А у вас ще є метеорит?” А вона каже: “За 4600 років назбиралося”. І дозволила нам розіграти ще один.

А іноді лоти на аукціонах з’являються спонтанно, навіть із сумок глядачів. Але правильна подача допоможе зібрати потрібну суму коштів.

Я спитав у глядачів, у кого з собою є найдивніший предмет. Дівчинка зі своєї сумочки дістала зв’язку тараньки, і ми її розіграли. Взагалі розіграти можна будь-що: пакет, гілку з Подолу. Головне — подати це так, щоб люди були готові донатити, — додав Роман.

Сьогодні Новий канал покаже відразу два нових випуски єПитання з Лесею Нікітюк! Вмикай о 20:00.

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