Москва відкрила справу проти Жадана — іронічна реакція письменника

Фото Instagram У Росії відкрили кримінальну справу проти письменника, військовослужбовця і волонтера Сергія Жадана. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де показав скриншот з російського Telegram-каналу. Письменник прокоментував цей інцидент коротко: Люблю свою роботу, — написав Жадан. Справу проти Сергія Жадана: деталі В інформації з відкритих джерел стверджують, що справу порушено так званою військово-цивільною адміністрацією Харківської області.Росіяни створили цей орган на тимчасово окупованих територіях Харківщини у травні 2022 року. Тоді ж у вересні, після деокупації, його представники повернулися до Росії. Влада окупантів вважає Жадана “ідеологічним натхненником незаконного збройного формування України”. Під цим мали на увазі бригаду Хартія, у якій служить письменник. Письменника звинувачують у “фінансування тероризму, участь у незаконному озброєному формуванні, суспільні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил Росії, та фінансування диверсійної діяльності”. Читати на тему Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії: Немає письменників чи музикантів, є громадяни У сюжеті журналістки Вікна-новини Марії Малевської письменник ділився, що під час війни кожна людина має відчувати відповідальність за свою країну. Сергій Жадан доєднався до служби у 13-й бригаді НГУ Хартія. Окрім цього, письменник заснував Радіо Хартія, а також проводить збори та організовує благодійні концертні тури в рамках свого гурту Жадан і собаки. У коментарях під дописом люди іронічно сприйняли кримінальну справу. — Поет, прозаїк, перекладач, педагог, фронтмен гурту, громадський діяч… а тепер ще й “ідєйний вдохновітель”, — написав одна з користувачок. — Це справжнє визнання! Щира подяка за всі добрі справи ідейному вдохновітєлю! — додала ще одна підписниця. — Ну це круто, аж за поребриком розхвилювались… — кажуть ще в одному коментарі. Нагадаємо, що Сергій Жадан став одним із засновників премії Генерація Ніка — нагороди, створеної на честь вбитої у Харкові художниці Вероніки Кожушко. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter