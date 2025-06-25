Стиль життя Шоу-біз

Москва відкрила справу проти Жадана — іронічна реакція письменника

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Червня 2025, 12:00
сергій жадан
Фото Instagram

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