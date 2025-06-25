Москва відкрила справу проти Жадана — іронічна реакція письменника

У Росії відкрили кримінальну справу проти письменника, військовослужбовця і волонтера Сергія Жадана. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де показав скриншот з російського Telegram-каналу.

Письменник прокоментував цей інцидент коротко:

Люблю свою роботу, — написав Жадан.

Справу проти Сергія Жадана: деталі

В інформації з відкритих джерел стверджують, що справу порушено так званою військово-цивільною адміністрацією Харківської області.

Росіяни створили цей орган на тимчасово окупованих територіях Харківщини у травні 2022 року. Тоді ж у вересні, після деокупації, його представники повернулися до Росії.

Влада окупантів вважає Жадана “ідеологічним натхненником незаконного збройного формування України”. Під цим мали на увазі бригаду Хартія, у якій служить письменник.

Письменника звинувачують у “фінансування тероризму, участь у незаконному озброєному формуванні, суспільні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил Росії, та фінансування диверсійної діяльності”.

Читати на тему Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії: Немає письменників чи музикантів, є громадяни У сюжеті журналістки Вікна-новини Марії Малевської письменник ділився, що під час війни кожна людина має відчувати відповідальність за свою країну.

Сергій Жадан доєднався до служби у 13-й бригаді НГУ Хартія. Окрім цього, письменник заснував Радіо Хартія, а також проводить збори та організовує благодійні концертні тури в рамках свого гурту Жадан і собаки.

У коментарях під дописом люди іронічно сприйняли кримінальну справу.

— Поет, прозаїк, перекладач, педагог, фронтмен гурту, громадський діяч… а тепер ще й “ідєйний вдохновітель”, — написав одна з користувачок.

— Це справжнє визнання! Щира подяка за всі добрі справи ідейному вдохновітєлю! — додала ще одна підписниця.

— Ну це круто, аж за поребриком розхвилювались… — кажуть ще в одному коментарі.

Нагадаємо, що Сергій Жадан став одним із засновників премії Генерація Ніка — нагороди, створеної на честь вбитої у Харкові художниці Вероніки Кожушко.

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