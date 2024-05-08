Немає письменників чи музикантів, є громадяни! Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії

Війна змінює життя кожної людини на планеті, навіть якщо вона намагається цього не помічати. Світ швидко поділяється на чорне та біле, а професії фактично зникають. Про це говорив і Сергій Жадан в одному з сюжетів Вікон.

Адже незалежно від того, був ти музикантом, письменником, водієм, бізнесменом чи вчителем — на полі бою війна усіх зробить рівними.

У сюжеті журналістки Вікна-новини Марії Малевської письменник ділився, що під час війни кожна людина має відчувати відповідальність за свою країну.

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Тоді ж Сергій Жадан, після відвідин бійців бригади Хартія, висловлював своє бажання приєднатись до них разом з одним зі своїх музикантів.

Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи ні — є громадяни України… Військо, в принципі, всіх рівняє. Бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства.

Проте письменник не говорив про свої плани напряму на камеру. Тож необхідно було чекати на офіційну заяву.

Сергій Жадан мобілізувався до Хартії — що відомо

8 травня командир Хартії полковник Ігор Оболєнський у телемарафоні Єдині новини підтвердив Яні Брензей, що Сергій Жадан мобілізувався і наразі проходить підготовку в підрозділі.

Перед тим, як мобілізуватись, говорив про відповідальність громадян і ведучий Вікна-новини. Читай, що розповів Орест Дрималовський про обов’язок перед законом, державою та тими, хто на фронті.

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