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Немає письменників чи музикантів, є громадяни! Сергій Жадан мобілізувався та проходить підготовку в Хартії

Даніела Долотова, журналістка сайту Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 08 Травня 2024, 20:59
Жадан
Фото: Facebook

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