Ніхто, крім нас! Які українські зірки несуть службу в ЗСУ та захищають незалежність

Дискусії щодо мобілізації тривають, а попри це українські зірки продовжують долучатись до війська, аби захистити незалежність України.

Так український виконавець thekomakoma вирішив скасувати концертний тур. Після цього чоловік приєднався до лав Національної гвардії України.

thekomakoma став військовим — що відомо

Виконавець Сергій Сілаков відомий під сценічним псевдо thekomakoma завоював серця прихильників своїми піснями Зірочки, Річка-чарівниця та Сонечко.

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Проте два місяці тому музикант випустив пісню Ніхто, крім нас, не спасе нас, слова з якої пізніше процитував, щоб проявити свою підтримку мобілізації.

Є час забави, є час війни, — написав thekomakoma.

Тому чоловік покинув успішну кар’єру творця електронної музики та саундпродюсера й приєднався до батальйону Гроза, який входить до складу бригади Буревій Національної гвардії.

Хто з українських зірок став на захист України

Олександр Положинський

Колишній фронтмен гурту Тартак співак Олександр Положинський також поки поставив на паузу свою музичну кар’єру й натомість спочатку долучився до ТрО, а потім — до лав ЗСУ.

Дякую всім, хто поруч, дякую всім, хто у війську, дякую всім, хто допомагають, надихають, підтримують! Світла памʼять і вічна слава полеглим!

Yarmak

Раніше репера Yarmak можна було побачити у комедійних шоу та почути від нього деколи іронічні тексти. Проте часи змінились, а виконавець проявив свою справжню сутність та міць характеру. Після початку повномасштабного вторгення РФ в Україну став добровольцем, а потім і військовослужбовцем ЗСУ.

Мир тимчасовий, війна вічна! Це істина, це ґрунт, це база! Це одвічна боротьба янголів і демонів! Памʼятаємо, готуємось, виживаємо!

Андрій Хливнюк

Чи не кожен українець пам’ятає відео, де Андрій Хливнюк співає Червону калину в центрі Києва, поки на підступах до столиці стояли російські окупанти. Загарбників вдалось відкинути від міста. Та співак не покинув службу. А у 2023 році став командиром своєї групи аеророзвідки.

Наша мета — вільна і незалежна, демократична європейська країна для наших дітей. Країна — відкрита для цивілізованого світу. Країна, де права живої істоти — понад усе!

Гарік Бірча

Відомий своєю комедійною роллю Вітальки в однойменному серіалі актор Гарік Бірча також після початку повномасштабної війни вирішив долучитись до лав ЗСУ. Тепер чоловік з фронту ділиться власною поезією.

Поборемо безбожних спільно. У нас усіх одна дорога… Ми — українці! Вільні й сильні! Разом! Вперед! До перемоги!

Олег Сенцов

Український режисер Олег Сенцов вже давно відомий не лише своїми фільмами, але й стійкістю, з якою боровся й продовжує вести боротьбу проти російських окупантів.

Кожна точка на карті, крім своєї назви має ще список прізвищ друзів, які загинули за те, щоб вона стала нашою. Цей шлях вперед ми йшли майже чотири місяці, назад його можна протопати за декілька годин, але ця відстань не вимірюється в кілометрах, ця відстань вимірюється в людських життях.

Після 24 лютого 2022 року творець долучився до лав територіальної оборони ЗСУ. Пізніше почав брати участь у бойових діях у складі 47 ОМБр.

Коля Сєрга

Український музикант та ведучий Коля Сєрга з початку повномасштабної війни також став на захист незалежності України. Наразі активно займається роботою організації Культурний десант, щоб підтримати, мотивувати та розрадити українських захисників.

Без ЗСУ немає теперішнього, без культури немає майбутнього. Працюємо! Переможемо тільки разом!

Даніель Салем

Телеведучий Даніель Салем також після 24 лютого 2022 року вирішив долучитись до лав захисників. Разом з бійцями ГУР у січні брав участь в операції зі звільнення острова Білогурудів в Херсонській області.

Якщо ми не зможемо доїхати, то ми дійдемо. Якщо ми не зможемо дійти, то ми допливемо! В будь-якому випадку перемога за нами.

Юрко Юрченко

Фронтмен українського гурту Юркеш співак Юрко Юрченко після повномасштабного вторгення РФ у складі добровольчому батальйоні Карпатська січ також воює проти російських загарбників. Та окрім зброї з собою завжди намагається тримати поруч гітару, аби підняти бойовий дух побратимам.

То честь захищати свою рідну неньку для кожного українця!

Та неможливо не згадати й зірку Вікна-новини — телеведучого Ореста Дрималовського, який нещодавно провів свій крайній ефір, а вже зараз проходить підготовку до участі в бойових діях. Читай детальніше, що розповів Орест Дрималовський про обов’язок перед законом, державою та тими, хто на фронті.

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