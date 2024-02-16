Никто, кроме нас! Кто из украинских звезд несет службу в ВСУ и защищает независимость

Дискуссии о мобилизации продолжаются, а несмотря на это, украинские звезды продолжают присоединяться к войску, чтобы защитить независимость Украины.

Так, украинский исполнитель thekomakoma решил отменить концертный тур. После этого мужчина присоединился к Национальной гвардии Украины.

thekomakoma стал военным — что известно

Исполнитель Сергей Силаков известный под сценическим псевдо thekomakoma завоевал сердца поклонников своими песнями Зірочки, Річка-чарівниця та Сонечко.

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Однако два месяца назад музыкант выпустил песню Никто кроме нас не спасет нас, слова из которой позже процитировал, чтобы проявить свою поддержку мобилизации.

Есть время забавы, есть время войны, — написал thekomakoma.

Поэтому мужчина покинул успешную карьеру создателя электронной музыки и саундпродюсера и присоединился к батальону Гроза, входящему в состав бригады Ураган Национальной гвардии.

Кто из украинских звезд стал на защиту Украины

Александр Положинский

Бывший фронтмен группы Тартак певец Александр Положинский также пока поставил на паузу свою музыкальную карьеру и сначала присоединился к ТрО, а затем — в ряды ВСУ.

Спасибо всем, кто рядом, спасибо всем, кто в армии, спасибо всем, кто помогают, вдохновляют, поддерживают! Светлая память и вечная слава павшим!

Yarmak

Раньше репера Yarmak можно было увидеть в комедийных шоу и услышать от него порой иронические тексты. Однако времена изменились, а исполнитель проявил свою подлинную сущность и мощь характера. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стал добровольцем, а затем и военнослужащим ВСУ.

Мир временный, война вечная! Это истина, это почва, это база! Это извечная борьба ангелов и демонов! Помним, готовимся, выживаем!

Андрей Хливнюк

Едва ли не каждый украинец помнит видео, где Андрей Хливнюк поет Червону калину в центре Киева, пока на подступах к столице стояли российские оккупанты. Захватчиков удалось отбросить от города. Но певец не покинул службу. А в 2023 году стал командиром своей группы аэроразведки.

Наша цель — свободная и независимая, демократическая европейская страна для наших детей. Страна — открытая для цивилизованного мира. Страна, где права живого существа — превыше всего!

Гарик Бирча

Известный своей комедийной ролью Витальки в одноименном сериале актер Гарик Бирча также после начала полномасштабной войны решил присоединиться к рядам ВСУ. Теперь мужчина с фронта делится своей поэзией.

Поборем безбожных сообща. У нас всех одна дорога… Мы — украинцы! Свободные и сильные! Вместе! Вперед! До победы!

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов уже давно известен не только своими фильмами, но и стойкостью, с которой боролся и продолжает бороться против российских оккупантов.

Каждая точка на карте, кроме своего названия, имеет еще список фамилий друзей, которые погибли за то, чтобы она стала нашей. Этот путь вперед мы шли почти четыре месяца, назад его можно протопать через несколько часов, но это расстояние не измеряется в километрах, это расстояние измеряется в человеческих жизнях.

После 24 февраля 2022 года создатель присоединился к рядам территориальной обороны ВСУ. Позже начал участвовать в боевых действиях в составе 47 ОМБр.

Коля Серга

Украинский музыкант и ведущий Коля Серга с начала полномасштабной войны стал на защиту независимости Украины. Сейчас активно занимается работой организации Культурный десант, чтобы поддержать, мотивировать и подбодрить украинских защитников.

Без ВСУ нет настоящего, без культуры нет будущего. Работаем! Победим только вместе!

Даниель Салем

Телеведущий Даниэль Салем также после 24 февраля 2022 решил присоединиться к рядам защитников. Вместе с бойцами ГУР в январе принимал участие в операции по освобождению острова Белорудов в Херсонской области.

Если мы не сможем доехать, то мы дойдем. Если мы не сможем прийти, то мы доплывем! В любом случае победа за нами.

Юрий Юрченко

Фронтмен украинской группы Юркеш певец Юрий Юрченко после полномасштабного вторжения РФ в составе добровольческого батальона Карпатська січ также воюет против российских захватчиков. Но кроме оружия всегда старается держать рядом гитару, чтобы поднять боевой дух собратьям.

Это честь защищать свою родную страну для каждого украинца!

Но невозможно не вспомнить и звезду Вікна-новини — телеведущего Ореста Дрималовского, недавно проведшего свой крайний эфир, а уже сейчас проходящего подготовку к участию в боевых действиях. Читай подробнее, что рассказал Орест Дрималовский об обязанности перед законом, государством и фронтом.

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