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Нет писателей или музыкантов, есть граждане! Сергей Жадан мобилизовался и проходит подготовку в Хартии

Даниэла Долотова, журналист сайта Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 08 мая 2024, 20:59
Жадан
Фото: Facebook

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