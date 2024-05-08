Нет писателей или музыкантов, есть граждане! Сергей Жадан мобилизовался и проходит подготовку в Хартии

Война изменяет жизнь каждого человека на планете, даже если он пытается этого не замечать. Мир быстро делится на черное и белое, а профессии фактически исчезают. Об этом говорил и Сергей Жадан в одном из сюжетов Вікон.

Ведь независимо от того, был ли ты музыкантом, писателем, водителем, бизнесменом или учителем — на поле боя война всех сделает равными.

В сюжете журналистки Вікна-новини Марии Малевской писатель также делился, что во время войны каждый человек должен чувствовать ответственность за свою страну.

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Тогда же Сергей Жадан после посещения бойцов бригады Хартия выражал свое желание присоединиться к ним вместе с одним из своих музыкантов.

Мне кажется, сегодня нет писателей или писателей, музыкантов или нет — есть граждане Украины… Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско достаточно точный слепок украинского общества.

Однако писатель не говорил напрямую на камеру о своих планах. Поэтому необходимо было ждать официального заявления.

Сергей Жадан мобилизовался в Хартию — что известно

8 мая командир Хартии полковник Игорь Оболенский в телемарафоне Єдині новини подтвердил Яне Брензей, что Сергей Жадан мобилизовался и проходит подготовку в подразделении.

Перед мобилизацией говорил об ответственности граждан и ведущий Вікна-новини. Читай, что рассказал Орест Дрималовский об обязанности перед законом, государством и теми, кто на фронте.

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