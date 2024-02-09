Только сейчас понял, что я жив! Как штурмовики ГУР на грани жизни освобождали остров в Херсонской области

Многие могут вспомнить видео, на котором раненый боец, эвакуированный собратьями на катере, пел гимн Украины. Когда оно появилось в сети, многие умилились и пустили не одну слезу, переживая за жизнь этого защитника и одновременно восхищаясь его патриотизмом.

Но не многие знают, что это был боец отряда Paragon в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, успешно выполняющий боевые задания на передовой. В тот день, когда было снято видео, защитники проводили операцию на острове Белогорудов Херсонской области.

Боец с позывным Тяпа поделился подробностями освобождения острова, а также эмоциями своих собратьев, когда им удалось не только выполнить задание, но и выжить.

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Сначала бойцы вышли на разведку. 20 января заночевали в доме, где грелись всю ночь костром, сделанным с помощью тубуса из бумажных салфеток.

Наутро перед выходом вертолеты залетели и нанесли авиаудар по Голой Пристани. Тогда это ободрило бойцов и мотивировало.

Мы думали, класс, все, на том острове уже никого и живых, наверное, нет.

Бойцы дошли до вражеского наблюдательного пункта, который тогда уже был пуст. Там не было никого. Рассмотрели и стали оттуда уже закрепляться и двигаться вперед.

Когда защитники уже перебрались на вражескую сторону, у первого дома началось сражение. В семи метрах сидел один оккупант, который начал по ним стрелять.

Мы поняли, что это засада, начали оттягиваться.

Когда у Тяпы заклинил пулемет, командир Оушен сказал всем переместиться в воду быстро. Затем перебрались к взорванному железнодорожному мосту. Помогли вылезти из воды друг другу к мосту, где в кустах лежали Салем с пулеметом и еще четыре бойца с автоматами. Тогда защитники поняли, что вглубь острова у врага были еще бойцы, из-за чего получил ранение один из собратьев Тяпы. Ему пуля пулемета попала прямо в локоть. Ему наложили турникет и начали отходить.

Парамедик отряда был в группе эвакуации на лодках, ожидавших уже на точке эвакуации бойцов. Он и перевозил другого защитника, который получил ранение. Его враг начал накрывать огнем из-за того, что у него была рация. Так его спутали с командиром отряда. Боец все время, когда они с собратьями плыли на лодке, еще не понимал, что происходит.

Я только сейчас понял, что я жив, — добавил один из раненых бойцов, когда удалось эвакуировать раненых и отдать их в госпитале медикам.

У него была кровь на лице, поэтому он думал, что пол лица нет. Когда его собратья занимались эвакуацией, его ноги начали подкашиваться. Думал, что погибнет.

Думал, что все его уже нет.

Из-за потери рации бойцам пришлось включать один телефон, чтобы позвонить другому командиру, который отдал приказ накрыть врага минометным огнем. Первый выстрел был очень точен, потому что он попал в крышу двухэтажного дома, где сидел пулеметчик, стрелявший по защитникам.

По подтвержденной информации, бойцы отряда тогда уничтожили 18 оккупантов в стрелковом бою, а миномет ликвидировал подтянувшуюся группу эвакуации противника. Потом там всю ночь работала артиллерия и уничтожила просто всех находившихся на острове. А когда бойцы отошли, то смежное подразделение пошло и закрепилось на отбитых позициях.

Заставили думать врага, что в десять раз больше и украинские пограничники, хотя враг считал, что это действовали спецназовцы. Читай, как шесть пограничников дали бой под Антоновским мостом.

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