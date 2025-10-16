Рисует картины креслом колесным! Боевой танкист после травмы стал художником

Защитник Украины Валентин Алексеенко, не чувствующий тела ниже груди, создал уникальную картину с помощью кресла колесного. Это уже четвертая его работа, одну из которых он подарит центру Незламні, а остальные планирует выставить на международный аукцион, чтобы собрать средства на реабилитацию побратимов.
Как боевой танкист стал художником и установил рекорд
28-летний Валентин вместо кистей использует колеса. Именно благодаря этому установил национальный рекорд Украины. В настоящее время мужчина проходит реабилитацию после травмы. Вдохновение нашел в творческой мастерской центра Незламні.
Там для военных и их семей регулярно проводят арт-терапию, которая помогает исцелиться. Сначала занятия начала посещать жена Алина, а затем присоединился и Валентин.
– Учитывая его травму, сам он рисовать не смог. Ему пришла идея в голову, что он мог бы рисовать креслом колесным. Мысль такая: тело можно сломать, но душу и стойкость мы не сломаем никоим образом, — говорит ментор центра Виктория Хемич.
Написание картины — это чистая импровизация Валентина. Первое полотно он подарил центру Незламні, там, где и получил новый смысл жизни. Остальные три планирует выставить на международном благотворительном аукционе, чтобы помочь в реабилитации своих побратимов.
Валентина поддержала львовская художница Зірка Савка. Именно с ней он открыл собственный способ рисования, который стал символом движения вперед, несмотря ни на что. Жена гордится своим героем.
— Для меня он пример мужества. Пример подлинной мужской силы. Он меня многому научил. Я очень им горжусь.
Валентин стал первым автором, создающим картины с помощью колесного кресла. Говорит, что рисунок получился отличным.
Ранее мужчина служил в 3 отдельной танковой Железной бригаде. Тяжелую травму получил, когда нырнул в водоем, чтобы смыть грязь после службы, и ударился головой о дно.
Повреждение спинного мозга навсегда изменило его жизнь, но не сломило его дух. Теперь он доказывает, что даже сидя в кресле колесном, можно двигаться вперед и создавать что-то прекрасное.
