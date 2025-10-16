Малює картини кріслом колісним! Бойовий танкіст після травми став художником

Захисник України Валентин Олексієнко, який не відчуває тіла нижче грудей, створив унікальну картину за допомогою крісла колісного. Це вже четверта його робота, одну з яких він подарує центру Незламні, а решту планує виставити на міжнародний аукціон, щоб зібрати кошти на реабілітацію побратимів.

Як бойовий танкіст став художником і встановив рекорд

28-річний Валентин замість пензлів використовує колеса. Саме завдяки цьому поставив національний рекорд України. Нині чоловік проходить реабілітацію після травми. Натхнення знайшов у творчій майстерні центру Незламні.

Там для військових і їхніх родин регулярно проводять арттерапію, яка допомагає зцілитися. Спершу заняття почала відвідувати дружина Аліна, а згодом доєднався і Валентин.

— Враховуючи його травму, сам він малювати не зміг. Йому прийшла ідея в голову, що він міг би малювати кріслом колісним. Думка така: тіло можна зламати, але душу і стійкість ми не зламаємо жодним чином, — каже менторка центру Вікторія Хемич.

Написання картини — це чиста імпровізація Валентина. Перше полотно він подарував центру Незламні, там, де й отримав новий сенс життя. Інші три планує виставити на міжнародному благодійному аукціоні, щоб допомогти у реабілітації своїх побратимів.

Валентина підтримала львівська художниця Зірка Савка. Саме з нею він відкрив власний спосіб малювання, який став символом руху вперед, попри все. Дружина пишається своїм героєм.

— Для мене він приклад мужності. Приклад справжньої чоловічої сили. Він мене багато чому навчив. Я дуже ним пишаюсь.

Валентин став першим автором, який створює картини за допомогою крісла колісного. Каже, що малюнок вийшов чудовим.

Раніше чоловік служив у 3 окремій танковій Залізній бригаді. Тяжку травму отримав, коли пірнув у водойму, щоб змити бруд після служби, й вдарився головою об дно.

Пошкодження спинного мозку назавжди змінило його життя, але не зламало його дух. Тепер він доводить, що навіть сидячи у кріслі колісному, можна рухатися вперед і створювати щось прекрасне.

