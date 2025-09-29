Полгода сидели голыми: бывший пленник о пережитом в жесточайших колониях РФ

В 19 лет Владислав Чалый вместе с побратимами в первые дни великой войны держал оборону Мариуполя. И именно там попал в плен. Был в жесточайших колониях России, но выстоял и теперь работает в благотворительном фонде, который помогает освобожденным пленным адаптироваться.

Владислав Чалый, рассказывая о трех годах, проведенных в плену, держится весело, с улыбкой, не замыкается в себе и не жалуется на долю. Единственное, что огорчает парня, — это мысль о побратимах, которые до сих пор остаются в российских тюрьмах. Именно с ними он держал оборону Мариуполя в первые дни полномасштабной войны.

— Обстрелы были очень сильные. Крыли всем, чем можно только. Постоянно самолеты висят над тобой и просто разрушают город безнаказанно, потому что сбивать их нечем, — рассказывает Владислав.

Его батальон морской пехоты удерживал оборону на заводе Ильича. Украинские защитники отбивались, сколько хватало сил и оружия.

Парень вспоминает, что завод был как город в городе, но с автоматом защититься от танков невозможно.

Пытаясь выбраться из окруженного города, Владислав с побратимами попал в плен. Их увезли в Еленовку. “Встречали” двумя шеренгами военнослужащих в масках, вооруженных дубинками, палками, ремнями, трубами. Пленники должны были бежать между ними, пока их избивали.

Из Еленовки разведчика этапировали в российский Камышин, одну из самых ужасных колоний, где пленным запрещалось даже говорить.

— Ты приходишь на допрос, тебе говорят: “Зачем вы сами себя бомбили?” На них смотреть нельзя. Вообще ничего нам нельзя, — рассказывает Владислав.

О достойном питании или медицинской помощи украинские военнопленные могли только мечтать. Владислав заболел воспалением легких, потом — чесоткой.

Через последнее их раздели, и они пол года сидели голые.

Чрезвычайно тяжело было и морально, признается Владислав, когда ты не видишь неба и не знаешь, выйдешь ли вообще когда-нибудь на свободу.

За три года плена парень только один раз получил письмо с дома. Оно было от матери.

Владислава и еще 276 украинских защитников и защитниц освободили 19 апреля этого года. После реабилитации и лечения он присоединился к работе в благотворительном фонде, который основал Иван Диброва. Фонд стал своеобразным центром поддержки для тех, кто пережил российские застенки.

В неволе Владислав научился не загадывать и не строить дальних планов. Его нынешняя миссия — жить.

