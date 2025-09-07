Преступление, которого не было: как украинца более 7 лет держали в пыточной

Константин Давыденко провел в российских тюрьмах 7,5 лет по сфабрикованному делу. Россияне схватили мужчину в 2018 году и обвинили в шпионаже. Мужчина пережил жестокие пытки и психологическое давление. Его срок заключения истек еще в феврале, но вернуться домой он смог лишь 24 августа, когда Константин и семь гражданских попали на обмен.

7,5 лет держали в пыточных по сфабрикованному делу

Друзья и родственники мужчины прерывают разговор, ведь до сих пор не могут наговориться с родным. Первые посетители были и в больнице. Мужчину навестила крестная с дочерью, от чего он расплакался.

Захват Константина ФСБ сняли на видео. Тогда он работал оценщиком имущества. Был заказ в Симферополе. Только вышел от клиента, как его скрутили.

Меня замотали, привезли на подвал. Сначала мне даже не задавали вопросов, просто били, связывали, душили, кричали: “Ты хохол, бандеровец, укроп! Сейчас мы тебя убьем”.

После нескольких часов пыток Константину дали на подпись признание. Следователь ФСБ запретил избивать Константина, ведь его планировали снимать в постановочных видео. На тот момент от избиения мужчина уже был синим.

Я читаю, а там признание, что я хотел подкупить военнослужащего Нацгвардии РФ для работы на СБУ.

Согласился подписать не из-за пыток. Оккупанты угрожали давить на родителей, которые тогда жили в оккупированной Донецкой области. Россияне знали о Константине все, и где живет его семья. Дальше был суд в Крыму, больше напоминавший шоу. И приговор — 10 лет тюрьмы.

Приговор позже был сокращен до 7 лет. Труднее всего, говорит, было, когда началась полномасштабная война. Константин волновался за жену и маленького сына, которые жили в Бахмуте. Супругу и сына смогли эвакуировать.

Срок заключения Константина завершился еще в феврале. Он надеялся, что Россия депортирует его в Украину, но оккупанты отказывались. Консул Литвы лично дал гарантию, что страна готова его принять, забрать из РФ и доставить в Украину.

В то, что его обменяли и испытания позади, Константин не мог поверить до последнего. Вернулся домой он в День Независимости. Впереди у мужчины психологическая реабилитация и продолжительное лечение.

У меня был инсульт в колонии, и сейчас его последствия — моя основная проблема. В колонии мне укололи обезболивающее, дали аспирин и сказали нести обратно в барак.

Пока Константин пытается восстановить документы для получения государственной помощи. Гражданские пленные могут получить по 100 тысяч гривен за каждый год плена. Мужчина надеется, что эти деньги помогут ему встать на ноги, пока у него нет работы и одежды.

Из колонии мужчина вышел с робой, брюками и зубной щеткой. Больше всего мечтает увидеть своего сына, которому было пять, когда оккупанты бросили Константина в тюрьму.

Ранее о пережитом в российском плену рассказал бывший городской глава Херсона, который не пошел на сотрудничество с врагом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!