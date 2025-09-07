Злочин, якого не було: як українця понад 7 років тримали у катівні

Костянтин Давиденко провів у російських тюрмах 7,5 років за сфабрикованою справою. Росіяни схопили чоловіка у 2018 році і звинуватили у шпигунстві. Чоловік пережив жорстокі катування та психологічний тиск. Його термін ув’язнення закінчився ще у лютому, але повернутися додому він зміг лише 24 серпня, коли Костянтин та ще семеро цивільних потрапили на обмін.

7,5 років тримали у катівнях за сфабрикованою справою

Друзі й родичі чоловіка переривають розмову, адже досі не можуть наговоритися з рідним. Перші відвідувачі були й у лікарні. Чоловіка навідала хрещена з донькою, від чого він розплакався.

Захоплення Костянтина ФСБ знімали на відео. Тоді він працював оцінювачем майна. Мав замовлення у Сімферополі. Щойно вийшов від клієнта, як його скрутили.

Мене замотали, привезли на підвал. Спершу мені навіть не ставили питань, просто били, зв’язували, придушували, кричали: “Ти хохол, бандерівець, укроп! Зараз ми тебе вб’ємо”.

Після кількох годин катувань Костянтину дали на підпис зізнання. Слідчий ФСБ заборонив бити Костянтина, адже його планували знімати у постановочних відео. На той момент від побиття чоловік уже був синім.

Я читаю, а там зізнання, що я хотів підкупити військовослужбовця Нацгвардії РФ для роботи на СБУ.

Погодився підписати не через тортури. Окупанти погрожували тиснути на батьків, які тоді жили на окупованій Донеччині. Росіяни знали про Костянтина все, і де живе його родина. Далі був суд у Криму, який більше нагадував шоу. І вирок — 10 років тюрми.

Вирок скоро скоротили до 7 років. Найважче, каже, було, коли почалася повномасштабна війна. Костянтин хвилювався за дружину і маленького сина, які жили у Бахмуті. Дружину й сина змогли евакуювати.

Термін ув’язнення Костянтина завершився ще у лютому. Він сподівався, що Росія депортує його до України, але окупанти відмовлялися. Консул Литви особисто дав гарантію, що країна готова його прийняти, забрати з РФ і доставити до України.

У те, що його обміняли і випробування позаду, Костянтин не міг повірити до останнього. Повернувся додому він у День Незалежності. Попереду у чоловіка психологічна реабілітація і тривале лікування.

У мене був інсульт у колонії, і зараз його наслідки — моя основна проблема. У колонії мені вкололи знеболювальне, дали аспірин і сказали нести назад у барак.

Поки Костянтин намагається відновити документи, щоб отримати державну допомогу. Цивільні бранці можуть отримати по 100 тисяч гривень за кожен рік полону. Чоловік сподівається, що ці кошти допоможуть йому стати на ноги, поки в нього немає роботи і навіть одягу.

З колонії чоловік вийшов з робою, штанами і зубною щіткою. Найбільше ж мріє побачити свого сина, якому було п’ять, коли окупанти кинули Костянтина до тюрми.

