Чи п’яні, чи накурені! Як Редиска російських полонених ловив

Історія про війну та батьківську любов. Він понад місяць провів на самісінькій передовій, рахуючи дні, ворожі обстріли та полонених росіян. Та найголовніше — постійно чекаючи зміни із побратимами, аби встигнути повернутися додому на весілля старшої доньки.

Не встиг на весілля, бо ловив російських полонених

65 бригада поділилася відео, на якому щирі емоції побратимів. Тих, хто чекав, і того, хто повернувся.

Донечко, вибач, що так сталося. Але нічого, все нормально, всі на місці. все буде добре, — каже боєць на псевдо Дід.

Сивочолий захисник вибачається перед донькою Христиною, адже спізнився на її весілля. Ділиться, що хотів зробити їй сюрприз, але не вийшло. Хоч йому лише 55, та псевдо має вельми поважне — Дід. А на позиціях має і запасне псевдо — Редиска.

Кулеметник 65-ї бригади Дід за словом до кишені не лізе. Сам — зі Львівської області. На війну прийшов добровольцем. У Діда троє дітей, найменший ще ходить у школу, закінчує п’ятий клас. Він — батькова втіха.

А хто, як не я? Обов’язок! Коли ворог заліз на нашу країну, я мусив захистити дітей, свою жінку.

Місяць тому чоловік разом із побратимами рушив на бойові позиції. Жартує, що час провели з користю. Навіть узяли в полон кількох заблукалих росіян!

Вони чи накурені, чи п’яні були. Переплутали! Не туди зайшли! То ще добре, що потрапили на російськомовних, бо якби на мене — зі Львівщини — я б відразу їм натиснув.

Дід мав повернутися до середини серпня, аби встигти на весілля до доньки. Побратимам хизується й іншою донькою, яка ще незаміжня. Водій на псевдо Бобер ділиться, як бійці виїздили з бойових позицій:

Їхали міняти людей. Все було добре, як завжди. Перед виїздом молюся. Так вийшло, що ворожий камікадзе влучив у машину, спалив її. Ми дві доби чекали, поки нас заберуть!

З другої спроби групу поміняли. Утім, на весілля доньки Дід спізнився. Натомість молодята надіслали йому спільне фото. Чоловікові дали відпустку, тож найпершим потягом він помчить до родини. Дочці обіцяє найбільший оберемок квітів. І вже знає, чого побажає молодятам.

