Или пьяные, или накуренные! Как Редис российских пленных ловил

История о войне и родительской любви. Он больше месяца провел на самой передовой, считая дни, вражеские обстрелы и пленных россиян. Но самое главное — постоянно ожидая смены с побратимами, чтобы успеть вернуться домой на свадьбу старшей дочери.

Не успел на свадьбу, потому что ловил российских пленных

65 бригада поделилась видео, на котором искренние эмоции побратимов. Тех, кто ждал, и тех, кто вернулся.

Доченька, извини, что так произошло. Но ничего, всё нормально, всё на месте. Все будет хорошо, — говорит боец с позывным Дед.

Седой защитник извиняется перед дочерью Кристиной, ведь опоздал на ее свадьбу. Делится, что хотел сделать ей сюрприз, но не получилось. Хоть ему всего 55, но позывной у него очень важный — Дед. А на позициях есть и запасной позывной — Редиска.

Пулеметчик 65-й бригады Дед за словом в карман не лезет. Сам из Львовской области. На войну пришел добровольцем. У Деда трое детей, самый младший еще ходит в школу, заканчивает пятый класс. Он — утешение отца.

А кто, если не я? Долг! Когда враг полез на нашу страну, мне пришлось защитить детей, свою женщину.

Месяц назад мужчина вместе с побратимами двинулся на боевые позиции. Шутит, что время провели с пользой. Даже взяли в плен нескольких потерявшихся россиян!

Они или накуренные или пьяные были. Перепутали! Не туда зашли! Еще хорошо, что попали на русскоязычных, потому что если бы на меня — из Львовской области — я бы сразу им нажал.

Дед должен был вернуться к середине августа, чтобы успеть на свадьбу к дочери. Побратимам хвастается и второй дочерью, которая еще незамужем. Водитель с позывным Бобер делится, как бойцы выезжали с боевых позиций:

Ехали менять людей. Все было хорошо, как обычно. Перед выездом молюсь. Так получилось, что вражеский камикадзе попал в машину, сжег ее. Мы двое суток ждали, пока нас заберут!

Со второй попытки группу поменяли. Впрочем, на свадьбу дочери Дед опоздал. Молодожены прислали ему совместное фото. Мужчине дали отпуск, поэтому первым же поездом он помчится к семье. Дочери обещает самую большую охапку цветов. И уже знает, чего пожелает молодоженам.

