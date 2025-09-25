Впервые взял на руки дочь: история бойца, которые провел в плену 27 месяцев

Боец 14-й бригады Михаил Шостак провел в плену 27 месяцев. Он защищал Украину еще во время АТО. Впервые за долгое время на лице воина появилась улыбка. После нескольких лет на чужбине он наконец-то взял на руки свою дочь.

Теперь главное для него набраться сил и оправиться от всего пережитого. Читай дальше, когда Луцк встречал своего героя.

Более двух лет плена: история Михаила из Волыни

На площади людно, потому что горожане, родственники и друзья пришли встретить своего земляка. Жена Михаила не может дождаться, когда снова обнимет мужа. Помнит тот день, когда узнала, что он попал в плен.

Это было тяжело воспринять, но он мне снился живым. Я не теряла надежду, верила, и в первую же ночь, когда он пропал, он мне приснился.

Затем женщина увидела своего мужа во вражеских пабликах, но первое известие о Михаиле получила уже через год от освободившегося из плена защитника.

Все это время она стучала во все двери, стараясь сделать все возможное, чтобы вернуть его домой, и все же добилась своего.

Михаил наконец-то дома и впервые за долгое время улыбается. Родные не выпускают его из своих крепких объятий. Мужчина защищал страну еще во время АТО. На фронт вернулся, как только Россия начала полномасштабное вторжение.

Он защищал Украину в составе Волынской 14-й бригады. О том, как попал в плен, ему тяжело вспоминать. Эти 27 месяцев были для него адскими.

— Там, где я был, селезенки ребятам отбивали, ломали ноги. На мне столько шрамов, что скажу так, Рембо после Вьетнама отдыхает. Меня били молотом в прямом смысле этого слова. Вся левая сторона ребер была сломана.

Выдержать все пытки помогли мысли о семье и родном доме. Его вернули 10 июня во время обмена тяжелобольных защитников. И теперь мужчина впервые взял на руки свою дочь.

Испытываю радость. На душу пришло облегчение оттого, что я уже на своей земле.

Среди пришедших встретить Михаила и семьи, которые еще ждут своих защитников из плена. Муж Оксаны тоже служил в этой бригаде и уже больше двух лет в неволе.

— 24 августа один парень освободился из плена. И нам пришла весть, что живой находится в Кемерово. Им очень тяжело, но они надеждой живут.

Тем временем Михаилу предстоит длительное лечение и реабилитация. Оправиться надо физически и эмоционально, но самое страшное уже позади.

Воспоминания украинских военных о плене очень похожи. О подобном отношении недавно рассказывал оборонявший Азовсталь пресс-офицер 109-й Мариупольской бригады ТрО.

