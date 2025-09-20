“Пресс-офицер — значит, фейки писал”: история плена защитника Мариуполя

Увидеть семью и знать, что они в безопасности — об этом три года плена мечтал пресс-офицер 109 Мариупольской бригады ТрО. Владимир с позывным Пресса, согласно приказу, сдался в плен вместе со своими побратимами в мае 2022 года.

И, как тысячи украинских защитников Мариуполя, он верил, что враг придерживается всех договоренностей и их вскоре отправят на родину. Но вместо этого его ждала Еленевка и одна из самых ужасных тюрем России — Камышин в Волгоградской области.

Эти испытания взорвали здоровье Владимира, но не его веру в возвращение в родной город.

Как Владимир с позывным Пресса выжил в российских тюрьмах

Владимир рассказывает о самых тяжелых моментах за три года плена, которые ему пришлось пережить. За считанные дни до вторжения он стал пресс-офицером 109 Мариупольской бригады территориальной обороны.

— Никто не предполагал, что западный фронт так быстро рухнет, что они будут в Бердянске уже 27 февраля, — вспоминает он.

До полномасштабной войны Владимир работал в журналистике в Мариуполе. Хотя и он окончил Харьковский авиационный, но воевать ему не приходилось. Оружие взял в руки уже вместе с побратимами, защищая родной город.

Были на охране 3-й онкологической больницы. Я даже видел ту воронку возле разрушенного роддома. Мы видели только окровавленные простыни, повсюду было стекло.

Когда враг брал город в плотное кольцо, 109 бригада со многими другими защитниками Мариуполя находилась на Азовстали. Оттуда Владимир с побратимами и вышел в плен.

— Ранним утром нас в Еленевку привезли. Затем в СИЗО уже взвешивался. Была значительная потеря веса — 17-18 килограммов.

Именно в Еленовке Владимир видел, как россияне казнили целый барак украинских военнопленных.

Мы услышали, что какой-то взрыв был. Выбежали, а охранники кричат: “А ну бегом в барак”. Смотрим, а там уже пожар, люди кричат, подъехал скорый. Они не сразу открыли дверь. Дали немного погореть.

А после Еленевки Владимир больше двух лет был в одной из самых ужасных колоний России в Камышине.

Меня на приемке спрашивали, кем я служил. Сказали: “Пресс-офицер? Значит, фейки писал”.

Мужчина видел и издевательство над побратимами и другими украинскими пленными.

— Всех с завязанными глазами на колени усадили. Рядом со мной мальчишка. Охранник подошел и давай его шокером пинать. А он кричит.

В 2023 году в колонию начали приезжать международные миссии. Тогда представители Красного Креста сообщили семье Владимира, где он находится. И именно благодаря этим визитам пленные узнали о масштабных обменах.

Пресс-офицера 109-й бригады трижды возили на обмен, но только в июне 2025 года он ступил на родную землю.

— Нас привезли, развязали руки, разлепили глаза. Думаю: “Что ж такие добрые стали?” Открылся трап и видим белорусские флаги. И уже спокойно идем в свой автобус. Нас обменяли на границе с Черниговской областью.

Уже третий месяц Владимир восстанавливает здоровье в разных медицинских центрах. Сейчас проходит лечение в Винницкой области. Именно здесь вместе с семьями пленных выходит на мирные акции, чтобы напомнить, что в плену осталось сотни защитников Мариуполя.

— Надо напоминать нашим парламентариям, власти. Мы вернулись, а они еще нет. Поэтому я чувствую себя обязанным участвовать. Моя жена принимала участие в этих акциях, теперь я участвую. Хорошо, когда людей обменивают, когда видят родных, по-другому себя чувствуешь.

