Відео Люди

“Прес-офіцер — значить, фейки писав”: історія полону оборонця Маріуполя

Людмила Цимбалюк 20 Вересня 2025, 21:00 4 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь